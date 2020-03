실적이 면역력…코로나에도 끄떡없네

김준환 한화금융투자 연구원도 "LG전자의 1분기 실적은 매출액 15조7000억원, 영업이익 8930억원을 기록, 불안한 대내외 환경 속에도 영업이익 기준 컨센서스를 6.7% 상회할 것"이라며 "코로나19 사태로 인한 글로벌 IT 수요 우려는 존재하지만 LG전자의 실적 안정성은 타 IT업종에 비해 높다는 점에 주목할 필요가 있다"고 설명했다.

