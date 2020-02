LG전자 'LG 그램 17' 신제품 일본 출시 '초경량 고스펙'

‘LG 그램 17’은 2년 연속 ‘CES 혁신상’을 수상하고 해외에서 많은 호평을 받고 있다. 최근 영국 IT 전문 매체 테크레이더(Techradar)는 “시중에 판매되는 최고의 비즈니스 노트북”이라며 “초박형·초경량 17형 노트북을 디자인하는데 다른 모든 곳이 실패했을 때 LG는 성공했다”라고 극찬했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.