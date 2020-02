서울시무용단 창작무용극 '놋', 2020 세종시즌 개막작으로 재연

'놋'은 '거기 아무도 없어요? (N.O.T-No One There?)'의 약자로 정혜진 서울시무용단 단장이 지난해 부임 후 선보인 첫 번째 작품이다. 시대의 다양한 갈등 속에서 소통하지 못하는 우리들의 이야기를 한국적 춤사위에 현대적인 움직임을 가미해 세련되게 그려내 초연 당시 평단과 관객들에게 호평을 받았다.

