[르포] "콘서트장 아냐?"…타이거JK 등장한 이색 모바일 쇼핑방송, 9만명 봤다

타이거 JK는 히트곡인 '엄지손가락'을 부르며 방송 1부를 마쳤다. 이어진 2부 방송에서 직접 이어폰의 성능을 설명해주며 구매자들의 궁금증도 달래줬다. 이어 '아이 러브 유 투(I love you too)', '몬스터', '난 널 원해' 등 히트곡을 연달아 부르자 채팅창과 실제 촬영이 이뤄지는 CJ 오쇼핑 본사는 콘서트장을 방불케 하는 분위기로 달아올랐다. 시청자들은 직접 현장에 참여하고 싶은 아쉬움을 달래며 채팅으로 가사를 따라 불렀다. 방송 종료 5분전 판매액은 3500만원. 총 시청 고객수는 카카오TV(6만1400명) 동시송출 시청자수를 합쳐 9만1400명에 달했다. 동시접속자수 역시 1155명으로 쇼크라이브 방송 이래 가장 높은 기록을 세웠다. 시청자 하트 수는 10만개를 넘어섰다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.