교육부 등 데이터 분석자료

2024년 공공도서관 수 1296개

전국 공공도서관이 최근 4년 새 꾸준히 증가한 것으로 나타났다.

19일 교육부와 한국교육개발원이 발간한 '데이터로 읽는 우리 교육' 제3호에는 '인공지능(AI) 시대. 왜 다시 독서와 문해력인가?'라는 제목으로 이 같은 내용을 담은 자료가 실렸다. 이 자료의 출처는 문화체육관광부의 '2025년 공공도서관 통계조사'다.

남산도서관 전경. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

자료에 따르면 전국 공공도서관 수는 2024년 기준 1296개다. 이는 2020년 1172개, 2021년 1208개, 2022년 1236개, 2023년 1271개 등으로 매년 늘어난 것이다. 2024년 공공도서관 수는 4년 전인 2020년보다 124개(10.6%) 늘었다.

공공도서관 확대는 지방자치단체가 설립한 도서관이 주도했다. 2024년 공공도서관을 설립 주체별로 구분하면 지방자치단체가 1034개로 전체의 79.8%를 차지했다. 이어 교육청 설립 234개(18.1%), 사립 28개(2.2%)의 순이었다. 지방자치단체가 세운 공공도서관은 2020년 914개에 비해 120개(13.1%)나 증가했다.

이용객도 비약적으로 늘었다. 공공도서관 1곳당 연간 방문자 수는 2020년 7만6431명에서 2021년 11만5016명, 2022년 14만2160명, 2023년 15만9137명을 거쳐 2024년에는 17만3000명까지 늘어났다.

초·중·고교에 설치된 학교 도서관 수도 소폭 증가했다. 전국 초중고 학교도서관은 지난해 1만1883곳으로 2021년(1만1787곳)에 비해 96곳(0.8%) 늘었다. 지난해 학교도서관 1곳당 이용자 수는 4340명으로 집계됐다.

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연구진은 "이제 질문보다 답을 쉽게 얻을 수 있는 시대가 됐지만, 인공지능(AI) 시대 아이들에게는 여전히 독서가 필요하다"며 "정보를 스스로 이해하고 해석하는 힘은 독서를 통해 길러야 한다"고 강조했다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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