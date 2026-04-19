국힘 대구시장 본경선 진출 유영하 "무소속과 단일화 없다"

국민의힘 대구시장 후보 본경선에 진출한 유영하 의원은 19일 추후 무소속 후보와의 단일화 가능성과 관련 "제가 최종 후보가 되면 절대 단일화를 하지 않겠다'고 말했다.

유 의원은 이날 국민의힘 대구시당에서 기자간담회를 열고 앞서 컷오프(공천배제)된 주호영 국회부의장, 이진숙 전 방송통신위원장이 무소속 출마할 경우 단일화를 추진할 것이냐는 질문에 대해 "당에서 (단일화를) 요구하더라도 저는 제 길을 걸어갈 것"이라며 이같이 밝혔다.

유 의원은 주 부의장과 이 전 위원장이 무소속 출마를 저울질 하는 데 대해 "본인들의 선택을 존중한다"면서 "본인들이 결정하면 되고, 심판은 시민들이 하게 될 것"이라고 했다.

유 의원은 아울러 자신과 가까운 박근혜 전 대통령이 선거운동을 지원할 가능성에 대해 "박 전 대통령의 생각이 중요하나 제 선거는 제가 치른다"면서 "다만 박 전 대통령이 어떤 형식의 지원 유세를 하는 것을 제가 말릴 순 없다"고 했다.

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김부겸 더불어민주당 대구시장 후보를 이길 방안과 관련해선 "쉬운 선거도 없고 어려운 선거도 없다. 선거 전략이 모이면 그냥 가는 것"이라며 "경제 등 대구 문제에 보수 정치인들의 책임이 가장 크다는 걸 잘 알고 있고 그 빚을 갚아드려야 하니 공약을 차근차근 60개 정도 준비했다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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