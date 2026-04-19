경기도가 어린이집 보육 교직원의 권익 보호와 안정적인 근무환경 조성을 위한 교육·홍보 영상 5종을 제작했다.


이번에 제작된 영상은 ▲보육 교직원 인식개선 홍보 영상 ▲보육 교직원 인사·노무 교육 영상 ▲보육 활동 침해행위 유형 교육 영상 ▲보육 활동 침해행위 발생 시 대응 및 예방 교육 영상 ▲영유아 생활지도 교육 영상으로 구성돼 있다.

해당 영상은 어린이집 현장에서 발생할 수 있는 인사·노무 문제와 보육 활동 침해행위에 대한 이해를 높이고, 보육 교직원의 전문성을 바탕으로 안정적인 보육 활동이 이뤄질 수 있도록 지원하기 위해 제작됐다.


특히 보육 교직원에 대한 부당한 민원이나 폭언·폭행 등 보육 활동 침해 상황 발생 시 현장에서 활용 가능한 대응 및 예방 방안을 중심으로 구성해 실질적인 도움을 제공하는 데 중점을 뒀다.

경기도가 어린이집 보육교직원의 권익 보호와 안정적인 근무환경 조성을 위한 교육·홍보 영상 5종을 제작했다. 경기도 제공

경기도가 어린이집 보육교직원의 권익 보호와 안정적인 근무환경 조성을 위한 교육·홍보 영상 5종을 제작했다. 경기도 제공

AD
원본보기 아이콘

제작된 영상은 어린이집 원장 및 보육 교직원, 시군 육아종합지원센터 등 보육 유관기관 실무자들이 교육자료로 활용할 수 있도록 경기도 전역에 배포될 예정이다. 경기도육아종합지원센터 유튜브 채널과 경기도 평생학습포털 지식(www.gseek.kr)을 통해 온라인으로도 시청할 수 있다.


경기도는 '보육 활동 침해행위 발생 시 대응 및 예방'을 주제로 보육 교직원 권리보호교육도 상반기 중 진행할 예정이다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"美서 매출 터졌다" 난리인데…'PER 5배' 말 안 되는 저평가 이 종목[주末머니] "美서 매출 터졌다" 난리인데…'PER 5배' 말 안 되...
AD

고현숙 경기도 보육정책과장은 "이번 영상 제작을 통해 보육 교직원의 권리보호에 대한 인식을 높이고, 보육 활동 침해행위 발생 시 현장에서 효과적으로 대응할 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 보육 교직원의 권익 보호와 안정적인 근무환경 조성을 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.


이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 AI 활용 스타일

나의 AI 활용 스타일

AI를 얼마나 알고, 어떻게 활용하고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈