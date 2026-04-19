경기도가 어린이집 보육 교직원의 권익 보호와 안정적인 근무환경 조성을 위한 교육·홍보 영상 5종을 제작했다.

이번에 제작된 영상은 ▲보육 교직원 인식개선 홍보 영상 ▲보육 교직원 인사·노무 교육 영상 ▲보육 활동 침해행위 유형 교육 영상 ▲보육 활동 침해행위 발생 시 대응 및 예방 교육 영상 ▲영유아 생활지도 교육 영상으로 구성돼 있다.

해당 영상은 어린이집 현장에서 발생할 수 있는 인사·노무 문제와 보육 활동 침해행위에 대한 이해를 높이고, 보육 교직원의 전문성을 바탕으로 안정적인 보육 활동이 이뤄질 수 있도록 지원하기 위해 제작됐다.

특히 보육 교직원에 대한 부당한 민원이나 폭언·폭행 등 보육 활동 침해 상황 발생 시 현장에서 활용 가능한 대응 및 예방 방안을 중심으로 구성해 실질적인 도움을 제공하는 데 중점을 뒀다.

경기도가 어린이집 보육교직원의 권익 보호와 안정적인 근무환경 조성을 위한 교육·홍보 영상 5종을 제작했다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

제작된 영상은 어린이집 원장 및 보육 교직원, 시군 육아종합지원센터 등 보육 유관기관 실무자들이 교육자료로 활용할 수 있도록 경기도 전역에 배포될 예정이다. 경기도육아종합지원센터 유튜브 채널과 경기도 평생학습포털 지식(www.gseek.kr)을 통해 온라인으로도 시청할 수 있다.

경기도는 '보육 활동 침해행위 발생 시 대응 및 예방'을 주제로 보육 교직원 권리보호교육도 상반기 중 진행할 예정이다.

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고현숙 경기도 보육정책과장은 "이번 영상 제작을 통해 보육 교직원의 권리보호에 대한 인식을 높이고, 보육 활동 침해행위 발생 시 현장에서 효과적으로 대응할 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 보육 교직원의 권익 보호와 안정적인 근무환경 조성을 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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