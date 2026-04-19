올해 2분기 제조업 경기가 전 분기보다 나빠질 것이라는 전망이 나왔다. 반도체·조선 매출은 오를 것으로 예상됐지만, 중동 전쟁 등 여파로 정유·화학 업종 매출이 감소할 것으로 조사됐다.

산업연구원은 올해 2분기 경기실사지수(BSI)가 90으로 기준치를 밑돈 것으로 집계됐다고 19일 밝혔다. 지난달 9∼20일 국내 1500개 제조업체를 대상으로 한 결과다. BSI는 100(전 분기 대비 변화 없음)을 기준으로 200에 가까울수록 전 분기보다 시황이 개선된다는 의견이 많다는 의미다. 0에 근접할수록 악화를 점치는 의견이 우세했다는 뜻이다.

산업연구원 경기실사지수(BSI) 조사 결과. 산업연구원 AD 원본보기 아이콘

시황과 함께 수출 지수(95→92)도 3포인트 낮아졌고, 경상이익(91→90)도 감소할 것으로 예측됐다. 다만, 설비투자(96→98)는 개선되고 매출(93), 내수(92), 재고(98), 고용(98), 자금 사정(88) 등은 보합으로 전망됐다.

2분기 매출 전망 BSI를 업종별로 보면 반도체가 전 분기보다 6포인트 오른 103으로 가장 높게 나타났다 조선이 3포인트 높아진 102로 뒤를 이었다. 가전(99→84), 일반기계(92→94), 철강(86→88), 무선통신기기(91→92)는 전 분기 대비 전망이 개선됐으나 여전히 기준선을 밑돌았다. 디스플레이(97→86), 정유(87→78), 화학(98→91), 바이오헬스(98→94) 등도 매출 전망이 후퇴했다.

1분기 제조업 매출 현황 BSI는 79로 전 분기보다 7포인트 하락했다. 철강(67·-11포인트), 섬유(65·-11포인트) 등 소재 부문 업종을 중심으로 부진세가 이어졌고, 무선통신기기(80·-22포인트), 가전(67·-20포인트), 바이오ㆍ헬스(73·-19포인트), 정유(73·-13포인트), 일반기계(75·-12포인트), 철강(67·-11포인트), 섬유(65·-11포인트) 등 대부분 업종이 떨어졌다.

현안 설문에서 제조업체들은 현재 경영 활동에 가장 크게 영향을 미치는 요인으로 '대외 여건 불확실성'(53%·이하 복수 응답)을 꼽았다. 이는 지난 분기 설문보다 29%포인트 높아진 수치다.

중동 지역 지정학적 불확실성 장기화에 따른 어려움으로는 '원재료비 부담 가중'(73.2%), '해임 운임 상승'(31.6%), '수주 감소'(33.1%) 등이 지목됐다.

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올해 경영 활동 주요 역점 사항은 '주력 품목 점유율 확대'(54.2%), 대외 리스크 관리 강화(37.1%), '신제품 개발 노력 경주'(29.9%) 등의 순이었다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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