이달 20∼30일 선착순 4000매… 10월 24일까지 탑승 가능

에어부산(대표 정병섭)이 자사 홈페이지 회원을 대상으로 '여행 지원 쿠폰' 프로모션을 진행한다.

이번 행사는 오는 20일부터 30일까지 11일간 국내선과 국제선 전 노선을 대상으로, 항공권 구매 시 최대 36%까지 할인 혜택이 적용된다. 쿠폰은 에어부산 홈페이지와 모바일 웹·앱을 통해 사용할 수 있다.

여행 지원 쿠폰은 총 4000매가 선착순으로 제공되며, 국제선의 경우 계정당 최대 2매까지 사용할 수 있다. 쿠폰이 적용된 항공권은 오는 10월 24일까지 탑승이 가능하다.

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또 카카오페이 결제 시 추가 할인 혜택도 제공돼 고객들의 여행 비용 부담을 더욱 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

에어부산 관계자는 "홈페이지 이용 고객에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 이번 프로모션을 마련했다"며 "다양한 혜택을 통해 고객 편의와 만족도를 높여 나가겠다"고 전했다.

에어부산 A321neoLR 항공기. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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