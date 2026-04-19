조청래, 이은, 송형근, 조명래

"원팀돼서 반드시 당선시키겠다"



국민의힘 창원시장 경선에 참여했던 조청래, 이은, 송형근 조명래 예비후보가 강기윤 최종후보 지지를 선언하면서 나머지 경쟁 주자들도 '원팀'으로 합류할지 주목된다.

국민의힘 창원시장 예비후보 4명 강기윤 지지선언. [사진제공=강기윤] AD 원본보기 아이콘

19일 강기윤 국민의힘 창원시장 후보에 따르면 지난 17일 오후 조청래, 조명래, 이은 예비후보와 송형근 예비후보 대리인이 창원시 마산회원구 봉암동 강기윤 후보 선거사무실을 방문해 전폭적인 지지 의사를 표명했다.

이번 지지 선언은 국민의힘 창원시장 후보 선출을 위해 치열하게 경쟁했던 주역들이 강기윤 후보를 중심으로 결집했다는 점에서 큰 의미를 갖는다.

이날 조청래 예비후보는 "강기윤 후보는 창원과 경남을 지켜야하는 막중한 책임을 갖고 있다"며 "강 후보의 당선을 위해 모든 힘을 쏟아붓겠다"고 약속했다.

이은 예비후보도 "창원에서의 승리가 경남도의 승리로 연결된다"며 "강 후보가 시장이 될 수 있도록 혼신의 노력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

서울 일정으로 참석 못 한 송형근 예비후보는 대리인을 통해 "엄중한 상황에서 지지자들과 협력해 강 후보의 당선을 적극적으로 돕겠다"고 전했다.

이날 조청래, 이은, 송형근 예비후보는 강기윤 창원시장 후보 선거대책위원회 공동선대위원장을 맡았다.

이들 4명 예비후보의 지지 선언은 흩어졌던 당심을 하나로 묶고, 국민의힘 창원시장 선거를 '원팀 체제'로 전환하는 결정적인 계기가 될 것으로 보인다.

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강기윤 후보는 "어려운 결정을 내려주신 동지들에게 진심으로 감사와 존경의 마음을 전한다"며 "네분과 창원 발전을 함께 설계하는 '드림팀'이 되어 반드시 승리하겠다"고 화답했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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