‘2026 경기도자비엔날레’ 국제공모전

77개국 1050명 참여 총 1397점 출품

7월 2차 실물 심사 후 8월 최종 결과 발표 예정

선정작, 9월 18일 개막 비엔날레 기간 포함

2027년 2월 14일까지 경기도자미술관 전시

한국도자재단은 '2026 경기도자비엔날레 국제공모전' 출품작을 대상으로 한 1차 온라인 심사 결과, 18개국 총 59점을 입선작으로 선정했다고 19일 밝혔다.

2024 경기도자비엔날레 국제공모전 전시 전경. 한국도자재단 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 경기도자비엔날레 국제공모전에는 전 세계 77개국 1050명의 작가가 참여해 총 1397점의 작품이 출품되며, 세계적인 도예 공모전으로서의 위상을 다시 한번 입증했다.

1차 심사는 한국을 비롯해 미주, 유럽, 아시아 등 국내외 전문가 5명이 비공개 심사 위원으로 참여해 진행됐다. 심사 결과 아시아 36점(5개국), 유럽 9점(8개국), 아메리카 11점(3개국), 중동 3점(2개국) 등 총 59점(18개국)이 입선작으로 선정됐다.

최종 수상작은 오는 7월 진행되는 2차 현장 실물 심사를 통해 순위가 결정되며, 결과는 8월 중 발표될 예정이다.

선정된 59점의 작품은 9월 18일 개막하는 2026 경기도자비엔날레 (Gyeonggi Ceramics Biennale 2026) 기간을 포함해 2027년 2월 14일까지 경기도자미술관에서 전시된다.

국제공모전 관련 자세한 내용은 한국도자재단 누리집과 경기도자미술관 누리집에서 확인할 수 있다.

2024 경기도자비엔날레 국제공모전 전시 전경. 한국도자재단 제공 원본보기 아이콘

류인권 한국도자재단 대표이사는 "이번 공모전은 동시대 도예의 새로운 흐름과 실험성을 확인할 수 있는 자리였다"라며 "치열한 경쟁을 뚫고 선정된 작품들이 어떤 결과로 이어질지 많은 관심을 바란다"고 말했다.

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한편 2026 경기도자비엔날레는 오는 9월 18일부터 11월 1일까지 45일간 '땅이 만든다'를 주제로 이천, 광주, 여주를 중심으로 경기도 곳곳에서 개최될 예정이다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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