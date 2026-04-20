민간사업 추진동력 확보

복합개발 연계 문화공간 조성

서울 남부터미널 전경. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울시가 주요 교통거점인 남부터미널 일대를 활성화한다. 노후화로 인해 활용도가 떨어졌지만 지하엔 터미널 기능을, 지상엔 복합공간을 조성하는 중장기 전략을 통해 도시공간을 재편하겠다는 것이다.

시는 '남부터미널 일대 활성화 통합구상 및 실행 방안' 용역을 추진, 이를 토대로 기본구상안을 마련했다고 20일 밝혔다. 남부터미널을 중심으로 반경 1km 일대 개발 및 도시 기능을 연계하기 위한 중장기 전략이 담겼다.

남부터미널은 1990년대 2층 규모 임시 가건물 형태로 조성된 이후 지금까지 운영됐다. 사전협상을 통해 개발이 논의됐으나 개발 밀도와 용도, 사업성 등 이견으로 사업 추진이 장기간 정체된 상태다.

이번 통합구상을 통해 노후한 남부터미널을 교통·상업·문화 기능이 결합된 복합공간으로 재편하기 위한 기본 방향을 설정하고 복합개발 구상안이 담겼다.

특히 복합개발 구상으로 사업성을 보완하고 개발 대안을 구체화해 민간사업자의 개발사업 추진 동력을 확보했다. 터미널 기능은 지하에 배치하고 지상부에는 업무·관광숙박·문화·주거 기능을 도입하는 방향이 담겼다. 향후 민간사업자가 개발 계획을 제안할 경우 이번 구상안을 바탕으로 적극 협의해 사업을 추진해 나갈 방침이다.

서울 남부터미널 일대 가로환경 개선사업 대상지. 서울시 원본보기 아이콘

시는 주변 지역 활성화 방안도 함께 마련했다. 지하철 3호선 남부터미널역은 터미널 복합개발과 연계해 문화공간을 조성하는 방향으로 단계적 환경개선을 추진한다. 주변 노후 보행로는 가로환경 개선 사업을 통해 보행 편의와 지역 접근성도 높일 계획이다. 이 외에도 서초음악문화지구 특성 강화 및 활성화를 도모하기 위해 악기거리 디자인 특화 등 사업을 남부터미널 복합개발과 연계해 장기적으로 추진한다.

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김용학 미래공간기획관은 "이번 통합구상은 남부터미널과 주변 지역을 개별 사업이 아닌 하나의 유기적인 공간으로 보고 종합적인 발전 방향을 제시한 데 의의가 있다"며 "구상안을 바탕으로 남부터미널 일대를 동남권의 새로운 거점으로 육성해 나가겠다"고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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