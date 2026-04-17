국민의힘 김용태 "계엄 당일 군 헬기 보고 '대통령 미쳤다' 생각"
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17일 열린 추경호 의원 재판서 증언
신동욱 "추 의원 당황한 기색 역력"
김용태 국민의힘 의원은 12·3 비상계엄 관련 내란 혐의로 기소된 추경호 의원의 재판에 출석해 "국회에 투입된 헬기를 보며 윤석열 전 대통령이 미쳤다고 생각했다"고 증언했다.
김용태 국민의힘 의원. 조용준 기자
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김 의원은 17일 서울중앙지법 형사합의34부(한성진 부장판사) 심리로 열린 추 의원의 내란 중요임무 종사 혐의 사건의 공판에서 "국민의힘 의원들도 '대통령이 미쳤다', '잘못 판단했다', '빠르게 비상계엄을 해제해야 하지 않겠느냐'고 이야기했다"고 말했다.
다만, 피고인인 추 의원에 대해서는 "비상계엄 선포를 사전에 알지 못했다고 생각한다. 설령 추 의원이 비상계엄 선포를 사전에 알았다 하더라도 계엄을 옹호해서 얻을 이익이 없다"며 "당연히 동조하지 않았을 것"이라고 밝혔다.
신동욱 국민의힘 의원 역시 "대통령으로부터 지침을 받았다면 추 의원의 표정에서 알 수 있었을 것"이라며 "하지만 추 의원은 (윤 전 대통령과의) 통화 이후에도 상당히 당황한 모습이었다"고 말했다.
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비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추 의원은 의원총회 장소를 여러 차례 바 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는다. 조은석 내란 특별검사팀은 추 의원을 지난해 12월 내란 중요임무 종사 혐의로 불구속기소 했다.
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
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