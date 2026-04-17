강원도, ‘빈집관리 거버넌스’ 출범…2030년까지 358억 투입

강원도, 빈집 3050호 정비 로드맵 확정

도·빈집관리 자문단·시군 협력 빈집 정책 컨트롤타워

강원특별자치도는 시군 단위의 빈집 정비를 넘어, 광역 차원의 통합 관리와 전문성을 강화한 '강원특별자치도 빈집관리 거버넌스' 체계를 본격 가동한다.

김순하 건축과장은 지난 15일 강원연구원 리버티홀에서 빈집 민간전문가와 도 및 18개 시군 빈집 정비부서 과장, 팀장 등 70여 명이 참석한 가운데 '제1차 빈집관리 거버넌스 회의'를 개최하고 빈집관리 자문단을 공식 위촉했다. 이번 회의는 빈집 문제의 선제적으로 대응하고 도 차원에서 책임있게 관리하기 위한 정책 컨트롤타워의 첫걸음이다.

이날 회의에서 도와 시군은 2030년까지 총 358억원을 투입하여 도내 빈집 7091호 중 43%인 3,050호를 단계적으로 정비해 나가는 중장기 로드맵을 확정하고, 이에 따른 시군별 연차별 정비 목표량을 지역 실정에 맞게 구체화하였다. 특히, 빈집 정비 기준(1~3등급)을 바탕으로 기존의 일률적 철거 방식에서 벗어나 지역 특성에 맞는 활용모델을 발굴하는 데 행정력을 집중하기로 했다.

도는 18개 시군 과장, 팀장들과 함께 현장의 법적·제도적 한계 등 주요 애로사항을 청취하며 실무적인 지원 방안을 논의하였다. 이번 거버넌스를 통해 위촉된 자문단은 향후 빈집활용 모델 발굴과 정책 수립 전 과정에 참여하며 강원형 빈집 혁신 행정의 전문성을 뒷받침할 예정이다.

또한, 오는 5월 말, 경동대 라이즈(RISE) 사업단과 협업하여 '(가칭)강원 빈집 스페이스 체인지업(Change-Up) 해커톤 대회'를 개최한다. 참여대상은 지역주민, 대학생, 공무원 등으로 200여명을 예상하고 있다. 도내 빈집 밀집지역을 지역자산으로 재탄생시키는 혁신 아이디어 발굴하고 공간 재생, 서비스 디자인, 창업 모델 등 다양한 관점에서 활용 방안을 도출하여 이를 실제 정책이나 사업으로 연계할 계획이다.

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김순하 건축과장은 "이번 거버넌스 회의의 시작은 도내 빈집 관리 체계를 광역 중심의 전문 행정으로 전환하는 중요한 분기점"이라며 "민간전문 자문단 및 시군과 유기적으로 협력하여 빈집 정비에서 재생으로 이어지는 새로운 지역 성장 모델을 만들어가겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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