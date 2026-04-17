법원, 징역 4월 선고

"수단과 방법, 매우 참혹"



길고양이를 발로 차 죽여 처벌받자 화가 난다며 또다시 같은 범행을 저지른 30대에게 실형이 선고됐다.

연합뉴스는 17일 수원지법 형사14단독 강영선 판사가 동물보호법 위반 혐의로 기소된 A씨에게 징역 4개월을 선고했다고 보도했다.

고양이.(기사와 직접적인 관련은 없습니다.) 게티이미지뱅크 AD 원본보기 아이콘

A씨는 지난해 5월 4일 오후 11시 31분께 경기도 수원시 길가에서 고양이를 바닥에 내리치고 발로 밟아 죽게 한 혐의를 받는다.

그는 2024년 9월 고양이를 발로 걷어차 죽음에 이르게 한 범행으로 지난해 2월 법원에서 징역 6월에 집행유예 2년 선고를 받은 것에 화가 나 범행한 것으로 조사됐다.

재판부는 "피고인이 처벌받은 직후 같은 범죄를 저질렀을 뿐만 아니라 범행의 수단과 방법도 매우 참혹한 것으로 비난 가능성이 크다"며 "그 죄책에 상응하는 실형의 선고가 불가피하다"고 판시했다.

이어 "다만 재범하지 않겠다고 서약하면서 반성하는 태도를 보이는 점, 피고인이 앓는 질환의 증세가 이 사건 범행의 한 원인이 되는 등 경위에 일부나마 참작할 사정이 있는 점 등은 유리한 정상으로 참작한다"고 양형 이유를 밝혔다.

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한편 도심에서 쉽게 볼 수 있는 길고양이는 매우 열악한 상황에 놓여있다. 반려동물의 평균 수명은 중성화나 유전병 여부 등에 따라 다르겠지만 보통 짧으면 12년, 길면 15~18년가량이다. 길고양이 평균 수명은 3년으로 집고양이의 평균 수명에 비해 유독 짧다. 미국 동물병원협회에 따르면 고양이 나이 1살은 사람 나이 15살, 고양이 나이 2살은 사람 나이 24살로 계산한다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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