김민석 국무총리는 17일 "마약은 중대범죄"라며 "수사와 단속이 더 치밀해져야 한다"고 말했다. 이어 "국경부터 온라인까지 빈틈없이 단속하고 유통 조직에 대한 추적을 강화해 범죄 수익을 철저히 환수해야 한다"고 강조했다.

김민석 국무총리가 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 마약류 대응 관계장관회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.4.17 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 마약류 대응 관계장관회의를 주재하고 "(마약은) 청년들의 미래를 갉아먹는 엄중한 사회 문제"라며 이같이 말했다.

아울러 그는 "치료와 재활 체계를 다시 점검해야 한다"며 "중독은 지속적인 치료와 관리가 필요한 질환이다. 교정 시설 안의 재활, 보호관찰 단계의 관리, 출소 이후 지역사회 연계까지 치료 재활 체계가 공백없이 작동해야 한다"고 당부했다. 또 "예방교육은 생활밀착형이어야 한다"며 "사회관계망서비스(SNS)상의 유해 게시글 차단도 효율적으로 신속하게 이뤄져야 한다"고 말했다.

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이날 회의에는 대검찰청, 경찰청, 보건복지부, 법무부, 식품의약품안전처, 방송미디어통신위원회 등 관계 부처를 비롯해 민간 전문가들도 참석했다. 국무조정실 관계자는 "마약류대책협의회를 중심으로 각 부처의 마약류 대응 현황을 상시 점검하고, 관계 부처와 긴밀히 협업해 회의에서 논의된 내용을 진전시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



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