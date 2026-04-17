교육부와 대구시교육청은 지난 16일 대구 수성구 만촌동 및 범어동 일대 학원을 대상으로 학생들의 건강권 보호를 위해 심야 교습시간 준수 여부를 중점으로 합동점검을 실시했다.

이번 점검은 최근 수성구 일대 학원가에서 조례에 정해진 교습 시간인 새벽 5시부터 밤 10시까지를 지키지 않고 불법으로 교습하는 사례가 늘고 있다는 제보 등에 따라 진행됐다.

교육부와 대구교육청이 대구시 수성구 학원밀집 지역에서 심야 교습시간 합동점검을 펼치고 있다.[사진제공=대구교육청] AD 원본보기 아이콘

교육부와 시교육청은 그동안 학부모들의 사교육비 부담을 덜기 위해 교습비 초과징수 등 편·불법행위에 대한 지도·점검을 지속적으로 강화해 왔다.

특히 이번 합동점검은 교육부 고등평생교육실장과 대구시교육청 부교육감이 직접 현장을 동행한 가운데 2개조로 점검반을 편성해 고의적으로 문을 잠그고 심야교습을 이어가거나 독서실에서 교습을 하는 등의 불법 운영 현장 적발에 중점을 두고 시행됐다.

현장 점검 결과 교습시간 제한규정 미준수로 2건이 확인돼 벌점을 부과하는 등 행정처분을 내릴 방침이다.

대구교육청 관계자는 "규정을 준수하는 학원들이 불이익을 받지 않도록 상시 단속 체계를 강화하고, 민원 및 불법 사교육신고센터를 통해 접수된 제보를 바탕으로 엄정하게 대응하겠다"고 강조했다.

AD

대구시 수성구 만촌역∼수성구청역 1㎞ 구간에 학원 200여곳이 밀집해있는 것으로 알려졌다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>