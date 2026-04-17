투트랙 순차진료체계 3개월, 325명 지원

급성약물중독 치료가 필요할 때 부산에선 헤맬 필요가 없어졌다.

부산시는 올해 도입한 '급성약물중독 투 트랙 순차진료체계(TTTS)'가 시행 3개월 만에 현장에 안착했다고 17일 알렸다.

이 체계는 급성약물중독 환자를 중증과 경증으로 나눠 각각 적합한 의료기관으로 순차 이송하는 방식이다. 부산시와 부산응급의료지원단, 부산소방재난본부, 응급의료기관 11곳이 참여한다.

지난 1월 12일부터 3월 31일까지 79일간 운영 결과 총 325명이 이 체계를 통해 병원으로 이송돼 치료받았다. 중증 환자 172명, 경증 환자 153명으로 하루 평균 4.1건이 처리됐다.

기존에는 병원 수용 지연과 이송 지체가 반복되는 문제가 있었지만 중증·경증 분산 이송과 순번 배정 방식으로 응급실 과밀과 대기 시간이 줄어든 것으로 나타났다.

경증 환자는 우선 경증 치료기관에서 진료 후 필요 시 중증 치료기관으로 전원되고 중증 환자는 초기부터 적정 병원으로 이송된다. 치료 이후에는 정신건강복지센터와 연계해 사후관리까지 이어진다.

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부산시는 1차 추경을 통해 예산을 확대하고 향후 국비 지원사업 전환도 추진할 계획이다.

조규율 시민건강국장은 "현장에서 실제 효과가 확인된 만큼 데이터 기반으로 응급의료체계를 지속 보완하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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