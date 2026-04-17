NCT 태용 싱글 '록 솔리드' 티저 이미지. SM엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 NCT 태용과 앤더슨 팩이 협업한 신곡 '록 솔리드(Rock Solid)'가 17일 공개된다.

SM엔터테인먼트는 이날 오후 1시 각종 음악 플랫폼을 통해 음원을 발표하고 유튜브 채널 등에서 뮤직비디오를 동시에 선보인다고 밝혔다.

'록 솔리드'는 독특한 드럼 리듬과 반복적인 챈트 사운드가 특징인 힙합곡이다. 태용은 직접 작사와 작곡에 참여했다. 가사에는 지금까지 이뤄온 것들을 지켜내겠다는 의지와 자신감을 담았다.

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2년 2개월 만에 신곡을 발표하는 태용은 "새 음악을 들려드릴 수 있어 설레면서도 긴장된다"며 "많은 분이 즐겁게 들어주셨으면 좋겠다"고 말했다. 앤더슨 팩과의 협업에 대해서는 "아티스트로서 자신을 확장하고 시야를 넓히는 계기가 됐다"고 했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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