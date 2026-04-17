코스피 지수가 전 거래일 대비 1.28포인트 상승한 6227.33으로 장을 시작한 17일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 국내증시 지수가 표시돼 있다. 2026.4.17 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피가 기관과 외국인의 순매도에 장중 약보합세를 이어가고 있다.

17일 오전 9시40분 기준 코스피는 전일 대비 0.33% 하락한 6209.01에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 487억원, 4241억원 순매도하고 있는 반면 개인은 4154억원을 순매수 중이다. 선물 시장에서는 기관과 개인이 각각 805억원, 604억원 순매도하고 있는 반면 외국인은 1520억원을 순매수하고 있다.

업종별로는 하락하고 있는 업종이 더 많다. 건설 업종이 1.73% 약세고 종이목재 －1.22%, 오락문화 －1.63%, 비금속 －1.23%, 운송창고 －1.15%, 보험 －1.33%, 기계장비 －0.93%, IT서비스 －0.72%, 운송장비 －0.63%, 일반서비스 －0.6%, 제약 －0.4% 등이 내림세다. 반면 통신업종은 2.35% 강세고 의료정밀 1.46%, 전기가스 0.35%, 화학 0.1%, 금속 0.08% 등도 오름세다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 삼성전자는 보합권이고 SK하이닉스는 약보합세를 보이고 있다. 한화에어로스페이스 －3.95%, 삼성바이오로직스 －0.87%, 두산에너빌리티 －0.99% 등도 약세다. 반면 현대차는 1.12% 강세고 LG에너지솔루션 0.84%, SK스퀘어 0.43%, 기아 0.38%, KB금융 0.49%, HD현대중공업 0.61% 등이 오름세다.

코스닥지수는 상승세를 보이고 있다. 같은 시각 코스닥지수는 전일 대비 0.33% 상승한 1167.09에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 130억원, 1022억원 순매도하고 있는 반면 개인은 1050억원을 순매수하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 에코프로와 에코프로비엠은 각각 1.74%, 1.95% 상승 중이고 알테오젠 0.27%, 레인보우로보틱스 0.49%, 코오롱티슈진 2.94%, 에이비엘바이오 0.37%, 펩트론 0.56% 등이 강세다. 반면 삼천당제약은 0.79% 약세고 리노공업 －0.61%, HLB －2.04%, 리가켐바이오 －1.06% 등은 내림세다.

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한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 0.2원 내린 1479.0원에 거래되고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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