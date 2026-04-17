2030년 우주 실증 목표…전력·반도체·저궤도 통신 3대 기술 집중

정부가 인공지능(AI) 시대 핵심 인프라인 '우주 데이터센터' 구축에 본격 착수했다. 전력·반도체·통신 기술을 우주에서 직접 검증하며 차세대 데이터 인프라 확보에 나선다.

우주항공청은 17일 대전 한국항공우주연구원에서 '한국형 우주 데이터센터' 개발 방향을 논의하기 위한 첫 전문가 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 K-문샷의 유일한 우주 미션인 '우주 데이터센터 구축'을 구체화하기 위한 자리다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 우주청 제공 AD 원본보기 아이콘

우주 데이터센터는 지상 데이터센터의 전력·열 문제를 우주 환경에서 해결하고, AI 연산과 데이터 저장·전송을 수행하는 차세대 인프라다. 정부는 2030년까지 핵심 기술의 '우주 실증 이력 확보'를 목표로 설정했다.

핵심 기술은 세 가지다. 우주에서 전력을 생산·관리하는 고효율 태양전지 기반 전력제어 기술, 방사선을 견디며 AI 연산과 저장을 수행하는 반도체와 열제어 기술, 초저지연·대용량 전송을 위한 저궤도 위성통신 기술이다.

정부는 이를 '검증플랫폼 위성'에 탑재해 누리호로 발사, 실제 우주 환경에서 성능을 검증할 계획이다. 국가·민간 연구 성과를 함께 실증해 기술 신뢰도를 확보한다는 전략이다.

민간 참여도 유도한다. 우주 실증을 희망하는 기업은 연구 성과물을 제출하면 위성 탑재를 통해 실제 우주 환경에서 시험 기회를 제공받을 수 있다.

이번 간담회에는 정보통신기획평가원, 한국전자통신연구원, 한국항공우주연구원 등 산·학·연 전문가들이 참여해 우주 반도체, 전력·열 제어 기술과 우주 실증 가능성을 논의했다.

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김진희 우주항공청 인공위성부문장은 "우주 데이터센터는 미래 우주산업의 핵심 성장동력"이라며 "분야 간 협력 체계를 구축해 개발을 본격화하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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