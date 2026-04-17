정규 1집 '산산조각' 단편영화로 첫선

장기하. 두루두루아티스트컴퍼니 제공 AD 원본보기 아이콘

가수 장기하의 첫 솔로 정규앨범 '산산조각'이 제27회 전주국제영화제에서 단편영화 형태로 처음 공개된다고 소속사 두루두루 아티스트 컴퍼니가 17일 밝혔다.

'산산조각'은 다음 달 1일부터 3일까지 전주영화제에서 매일 1회씩 상영한다. 5월1일과 2일에는 장기하가 참석해 앨범 제작 과정을 설명하는 관객과의 대화(GV)를 진행한다.

장기하는 2008년 밴드 '장기하와 얼굴들'로 데뷔해 약 10년 동안 정규 앨범 5장을 발표했다. 밴드 활동 종료 후 솔로 뮤지션으로 전향한 그는 오는 9월 첫 솔로 정규 앨범 발매를 앞두고 이번 프로젝트를 준비했다.

이번 앨범은 시에서 무성영화, 음악으로 이어지는 창작 방식을 택했다. 장기하는 최근 공연에서 "내면을 들여다본 뒤 시를 쓰고 모거수 감독과 무성영화를 제작했다"며 "영화와 같은 길이의 음악을 완성하는 데 약 2년이 걸렸다"고 말했다.

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문석 전주국제영화제 프로그래머는 이 작품을 "기묘하고 실험적인 결과물"이라며 "하나의 형식으로 규정하기 어렵다"고 설명했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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