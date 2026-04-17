10개국 1300명 동참

습지·해변·국립공원서 환경 보전 활동 전개

HD건설기계가 글로벌 10개 사업장에서 생태계 복원과 생물 다양성 보전을 위한 글로벌 사회공헌 활동을 진행했다.

HD건설기계 임직원들이 성남 수내 습지에서 부유물을 제거하고 있다. HD건설기계 AD 원본보기 아이콘

17일 HD건설기계에 따르면 회사는 지난 14일부터 17일까지 나흘간 전 세계 임직원이 참여하는 '글로벌 봉사의 날'을 개최했다. 이번 행사는 2023년부터 HD현대사이트솔루션과 함께 지역사회와 진행해 온 대표 사회공헌 프로그램이다.

행사에는 한국을 비롯해 미국·중국·인도·브라질·가나·체코 등 10개국에서 약 1300명의 임직원이 참여했다.

국내에서는 성남 수진 습지 생태원에서 녹조와 침전물, 부유물 제거 등 습지 정화 활동이 진행됐다. 아울러 밀원식물을 식재하고 야생벌 서식 환경 조성을 위한 '비 호텔(Bee Hotel)'을 설치하는 등 생물 다양성 보전 활동도 병행했다.

이와 함께 북한산 국립공원 우이령길 탐방로 배수로 정비, 경주 국립공원 자생종 식물 식재, 군산·인천 해변 해양 쓰레기 수거, 충북 음성군 소이면 가로숲길 나무 심기 등 전국 각 사업장 인근에서도 환경 보전 활동이 이어졌다.

해외 사업장에서도 지역별 특성에 맞춘 활동이 진행됐다. 중국법인은 옌타이시 '희망소학교'에서 생물 다양성 보호 교육을 실시하고, 푸산구 국로사 풍경구 일대에서 산림 보전 및 환경 정화 활동을 펼쳤다. 인도법인은 차칸 공장 인근 조류 서식지에 모이통과 물그릇을 설치하고 배수로를 정비했으며, 브라질법인은 이타티아이아 국립공원 탐방로 환경 정비와 시설물 보수 작업을 진행했다.

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HD건설기계 관계자는 "지역 생태계 보전과 공동체와의 조화는 기업이 지속적으로 실천해야 할 책임"이라며 "앞으로도 생태계 복원과 생물 다양성 보전을 위한 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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