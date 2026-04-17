18일 초속 20m 강풍에 항공·여객 차질 우려

19일 비 그치며 다시 '포근'…평년 웃도는 봄날씨

토요일(18일)까지 제주 산간을 중심으로 최고 150mm 이상의 폭우가 예상되나 일요일부터는 다시 포근한 날씨를 보일 것으로 전망되는 가운데, 지난 15일 제주시 함덕 서우봉 유채꽃밭이 푸른 하늘, 바다와 어우러져 장관을 이루고 있다. 박창원 기자. AD 원본보기 아이콘

이번 주말 제주는 남쪽 해상을 지나는 저기압의 영향으로 산지 등 지형적 영향을 받는 곳에 최고 150mm 이상의 폭우와 초속 20m 내외의 강풍이 몰아치겠으나, 토요일 오후부터 비가 차츰 그치기 시작해 일요일에는 낮 기온이 21도까지 오르는 등 평년보다 포근한 봄 날씨를 보일 것으로 전망된다.

17일 기상청에 따르면 토요일인 18일 제주는 남해상을 통과하는 저기압의 직접적인 영향권에 들어 오전까지 매우 강하고 많은 비가 쏟아질 것으로 예상된다. 예상 강수량은 제주도 산지와 중산간을 중심으로 150mm 이상, 그 외 지역은 30~100mm 수준이다.

비와 함께 강한 바람에 따른 피해도 우려된다. 순간풍속 시속 70km(초속 20m) 이상, 산지에는 시속 90km(초속 25m) 이상의 매우 강한 바람이 불면서 강풍 특보가 발표될 가능성이 높으며, 이로 인해 항공기 및 여객선 운항에도 차질이 예상된다.

일요일인 19일은 저기압의 영향에서 벗어나 고기압의 가장자리에 들며 대체로 구름 많은 날씨를 보이겠다. 아침 최저기온은 15도 내외, 낮 최고기온은 20~21도까지 올라 평년(17~19도)보다 높은 기온 분포를 보이며 포근할 것으로 보인다. 다만 전날 내린 비로 인해 습도가 높고 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠으니 교통안전과 야외 활동에 유의해야 한다.

해상 상황 역시 좋지 않다. 제주도 전 해상과 남해 서부 서쪽 먼바다에서 바람이 매우 강하게 불고 물결이 2.0~4.0m로 매우 높게 일 것으로 보여 항해나 조업하는 선박은 실시간 기상 정보를 수시로 확인해야 한다.

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기상청 관계자는 "토요일 오전까지가 이번 주말 기상 상황의 고비가 될 것"이라며 "짧은 시간 집중되는 강한 비로 계곡이나 하천물이 갑자기 불어날 수 있으니 접근을 자제하고 시설물 관리에 완벽을 기해달라"고 당부했다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr



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