월드클래스기업협회, 중국 선전시 혁신기업 방문 프로그램 성료

월드클래스기업협회가 지난 14일부터 나흘간 진행된 '중국(선전) 혁신기업 방문 프로그램'을 성공적으로 마무리했다고 17일 밝혔다.

이번 프로그램은 회원기업의 중국 시장 진출 확대와 기술 협력 기회 발굴을 목적으로 마련됐으며, 선전을 대표하는 글로벌 혁신기업 방문과 현지 기관과의 협력 네트워크 구축을 중심으로 진행됐다.

월드클래스기업협회 참가 회원기업들은 전기차, 인공지능(AI), 로봇, ICT 등 중국의 핵심 미래 산업을 대표하는 기업들을 방문하며 현지 산업 생태계와 기술 경쟁력을 직접 확인하는 기회를 가졌다.

우선 글로벌 전기차 및 배터리 기업인 BYD를 방문해 친환경 모빌리티 산업의 최신 동향과 생산 인프라를 살펴봤다. 또 중국 대표 IT 기업이자 AI 및 자율주행 기술을 선도하는 바이두(Baidu)에서는 자율주행 기술을 직접 체험하며 AI 기반 미래 모빌리티의 발전 방향을 확인했다.

참가 회원기업들은 중국 AI 소프트웨어 선도기업 센스타임(SenseTime)을 방문해 컴퓨터 비전 및 스마트시티 등 다양한 AI 기술의 산업 적용 사례를 확인했으며, 글로벌 제조 인프라 기업 JLC Technology Group을 방문하여 스마트 제조 운영 방식과 원스톱 통합 모델 파악 및 벤치마킹의 기회를 가졌다. 협동로봇 기업 두봇(Dobot)에서는 스마트 제조 및 자동화 기술의 실제 활용 현장을 살펴보기도 했다.

특히 이번 프로그램에서는 단순한 기업 방문을 넘어 실질적인 협력 성과도 도출됐다. 월드클래스기업협회는 선전시 인민정부 산하 글로벌 진출 지원 기관인 'Go Global'과 중국 유력 스타트업·테크 기업 정보 및 투자 플랫폼 '36Kr'과의 업무협약(MOU)을 체결하며 회원기업들의 중국 시장 진출을 위한 협력 기반을 마련했다.

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올해 초 월드클래스기업협회장으로 취임한 유니테크 이성호 회장은 "이번 프로그램은 AI, 전기차, 로봇 등 중국의 핵심 산업 현장을 직접 체험하고, 현지 기관과의 협력을 통해 실질적인 비즈니스 기회를 모색했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 회원사들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 다양한 해외 진출 지원 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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