16일 미국에서 화상으로 비상경제본부 회의 주재

"종전 명확해질 때까지 비상경제 대응체계 확고히"

각 부처에 신속한 추가경정예산 집행 당부

중동 전쟁 여파로 수급난을 겪고 있는 차량용 요소·요소수의 공공비축분이 4월 말 방출된다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 "지금은 중동 전쟁 위기에 대한 대처 능력이 곧 국가경쟁력"이라면서 규제 특례와 적극 행정으로 공급망 문제를 해결하겠다고 밝혔다.

주요 20개국(G20) 재무장관 회의를 위해 미국에 방문한 구 부총리는 16일(현지시간) 영상연결을 통해 비상경제본부 회의를 주재하고 중동전쟁 관련 부처별 대응 상황을 점검·논의했다.

구 부총리는 모두발언을 통해 "최근 국제통화기금(IMF)이 올해 세계 경제 성장률 전망치를 3.3%에서 3.1%로 하향했다"면서 "중동 전쟁은 고유가 등 물가 압력, 공급망 교란, 금융시장 불확실성 등 다양한 경로를 통해 세계 경제의 가장 큰 위험 요인이 되고 있다"고 진단했다. 이어 "종전이 명확해질 때까지 비상경제 대응체계를 확고하게 유지하고 공급망, 민생애로에 적극 대응하겠다"고 덧붙였다.

이날 회의에서는 거시경제·물가(재경부), 에너지수급(산업부), 금융안정(금융위), 민생복지(복지부), 해외상황관리(외교부) 등 각 실무대응반별 주요 상황 점검이 이뤄졌다. 또 호르무즈 해협 통항 상황 및 우리 선박의 안전한 통항을 위한 조치방안(해수부) 등에 대해서도 논의됐다.

회의 결과 차량용 요소와 요소수 공공비축분을 오는 22일부터 27일까지 방출하기로 했다. 구 부총리는 "일부 기업의 재고 부족 문제에 선제적으로 대응하기 위한 결정"이라고 설명했다.

정부는 이외에도 현재 '전국민 공급망 애로 핫라인'을 가동해 현장 기업의 애로를 규제 특례와 적극행정으로 해결하고 있다. 원자재 가격 상승에 따른 공공계약금액 조정 제한기간 완화, 계약기간 연장 및 지체상금 면제, 계약보증금 지방세입 귀속 면제 등을 조치했다. 원유 수입 정유기업의 관·부가세도 세관장 승인을 통한 최대 9개월 납부 유예를 추진 중이다.

구 부총리는 각 부처에 국회를 통과한 추경 예산의 신속한 집행을 당부했다. 구 부총리는 "상반기 내 고유가 피해지원금 등 신속집행관리 대상 10조5000억원의 85% 이상을 집행할 수 있도록 관계부처와 철저히 점검하겠다"고 말했다.

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또 우리 선박의 호르무즈 해협 안전 통항 지원과 핵심 품목 물량 확보 등 공급망 안정화를 위한 국제 공조·협력에도 적극 나서달라고 했다. 구 부총리는 "우리 선박이 호르무즈 해협을 안전하게 통과하도록 통항정보 제공, 24시간 기술지원체계 가동 등으로 적극 지원하겠다"고 말했다.

워싱턴D.C.(미국)=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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