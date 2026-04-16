‘현대 테라타워 구리갈매’ 지식산업센터 전경 사진 AD 원본보기 아이콘

최근 경기 불확실성과 금리 부담이 지속되면서 기업들이 사무실 입지를 선택하는 기준이 변화하고 있다. 고정비 부담을 줄이기 위해 서울 중심업무지구 대신 비용 대비 효율이 높고 서울 접근성이 뛰어난 입지를 선호하는 분위기가 뚜렷하다. 이러한 흐름 속에서 서울과 인접한 구리 갈매지구에 위치한 '현대 테라타워 구리갈매'가 새로운 업무 거점으로 수요자들의 관심을 모으고 있다.

단지 인근에는 경춘선 갈매역과 별내역이 자리하고 있으며, 향후 GTX-B 노선이 개통되면 서울 주요 업무지구와의 이동 시간이 단축되어 광역 비즈니스 네트워크의 거점 역할을 수행할 것으로 기대된다.

업무 공간 선택에서 중요한 요소로 꼽히는 효율성 측면에서도 지식산업센터는 공간적 대안으로 평가된다. 최근 기업들은 단순한 사무실 공간을 넘어 물류와 업무가 동시에 가능한 복합 업무환경을 선호하는 경향을 보인다.

현대 테라타워 구리갈매는 이러한 기업 수요를 반영해 업무 효율성을 고려한 설계를 적용했다. 드라이브인 시스템을 통해 차량을 이용한 물류 이동이 가능하고 화물 엘리베이터와 주차 공간이 마련돼 있어 물류와 사무 기능을 동시에 활용할 수 있다. 다양한 면적의 사무 공간이 구성돼 있어 스타트업부터 중소기업, 연구개발 기업까지 다양한 기업이 입주할 수 있도록 설계됐다.

기업들이 지식산업센터를 선택하는 또 다른 요인은 장기적인 비용 구조다. 서울 도심 오피스의 임대료 부담 속에서 기업들은 단순 임대 사무실보다 자산화가 가능한 업무 공간 확보를 선호한다. 지식산업센터는 상대적으로 합리적인 분양가와 제도적 혜택 등을 통해 기업의 비용 부담을 낮출 수 있는 공간으로 꼽힌다.

구리 갈매지구는 신도시 기반의 계획도시로 주거와 상업, 업무시설이 함께 조성되는 만큼 향후 배후 수요와 지역 가치 상승 가능성도 기대되는 지역이다. 이러한 점에서 기업들은 단순한 업무 공간 확보를 넘어 장기적인 기업 거점 확보라는 관점에서 접근하고 있다는 분석도 나온다.

업계 관계자는 "최근 기업들은 단순히 사무실 위치만 보는 것이 아니라 업무 효율, 비용 구조, 미래 가치까지 종합적으로 고려하는 경향이 강하다"면서 "서울 접근성을 갖춘 수도권 지역의 지식산업센터는 이러한 수요와 맞물리면서 기업들의 입주 문의가 이어지고 있다"고 말했다.

서울과 인접한 수도권 지역에서 기업 업무 거점으로 활용 가능한 지식산업센터 수요가 증가하는 가운데, 구리 갈매지구에 위치한 현대 테라타워 구리갈매 역시 기업 사무실 이전을 고려하는 사업가들 사이에서 선택지로 꼽히고 있다.

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'현대 테라타워 구리갈매'는 현재 입주를 진행 중이며 단지 내 1층 분양홍보관에서 입주 및 분양 관련 정보를 제공하고 있다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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