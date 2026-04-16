AI 공포가 현실 위협으로 이어져

고용 불안·기술 격차 겹치며 반감 증폭

올트먼 "반감 이해하지만 폭력은 안돼"

최근 인공지능(AI)을 둘러싼 반감이 실제 폭력으로 이어지며 우려가 커지고 있다. 특히 샘 올트먼이 이끄는 오픈AI를 겨냥한 사건이 잇따르면서 기술 발전을 둘러싼 사회적 긴장이 새로운 국면에 접어들었다는 분석이다.

15일(현지시간) 워싱턴포스트 등 현지 언론은 최근 샌프란시스코에 위치한 올트먼 자택에서 화염병 투척 사건이 발생한 가운데 이를 두고 사회적 불안이 커지고 있다고 전했다. 먼저 용의자인 20대 남성은 AI가 인류에게 위협이 된다는 내용이 담긴 문서를 작성했으며, 주요 AI 기업 관계자들의 명단과 주소까지 정리해 둔 것으로 알려졌다. 그는 올트먼의 자택뿐 아니라 오픈AI 본사에도 방화를 시도하다가 체포됐다.

최근 인공지능(AI)을 둘러싼 반감이 실제 폭력으로 이어지며 우려가 커지고 있다. 특히 샘 올트먼이 이끄는 오픈AI를 겨냥한 사건이 잇따르면서 기술 발전을 둘러싼 사회적 긴장이 새로운 국면에 접어들었다는 분석이다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 사건 이후에도 불안한 분위기는 이어졌다. 며칠 뒤 올트먼 자택 인근에서 총격 사건이 발생해 20대 용의자 2명이 추가로 체포됐지만, 이들이 실제로 올트먼을 겨냥했는지는 확인되지 않았다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않았으나, AI를 둘러싼 갈등이 물리적 충돌로 번질 가능성을 드러냈다는 점에서 파장이 크다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO) 자택에 화염병을 던진 혐의로 붙잡힌 대니얼 모레노-가마가 법정에 출두한 모습. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

일부 언론은 이번 사건을 단순한 범죄가 아니라, AI에 대한 공포와 불신이 극단적으로 표출된 사례라고 지적했다. AI 기술이 가져올 미래에 대한 논의가 일부에서 종말론적으로 흐르면서 사회적 불안을 자극하고 있다는 지적이다. 동시에 고용 불안, 기술 격차, 삶의 질 개선에 대한 체감 부족 등이 복합적으로 작용해 반감을 키우고 있다는 분석도 나온다.

오픈AI를 이끄는 샘 올트먼. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

이에 대해 올트먼은 직접 입장을 밝혔다. 그는 "기술에 대한 반감을 이해할 수 있다"면서도, 논쟁이 과격한 행동으로 이어져서는 안 된다고 강조했다. 이어 그는 AI가 모두에게 긍정적인 결과만을 가져다주지 않는다는 점을 인정하면서도, 건설적인 논의와 책임 있는 태도가 필요하다는 메시지를 전했다. AI 안전을 주장해 온 시민단체들 역시 이번 사건과 선을 긋고 있다. 일부 단체는 폭력적 행동은 어떤 명분으로도 정당화될 수 없다며, 평화적인 방식으로 문제를 제기해야 한다고 강조했다.

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이 가운데, AI 인프라 확장 과정에서의 갈등도 심화하고 있다. 데이터센터 건설을 둘러싼 반대 움직임이 거세지면서 관련 정책을 지지한 정치인을 겨냥한 위협까지 발생했다. 이는 AI 기술이 단순한 산업 이슈를 넘어 사회·정치적 갈등 요소로 확장되고 있음을 보여준다. 결국 이번 사태는 AI에 대한 기대와 불안이 동시에 커지는 현실을 반영한다. 기술 발전 속도와 비교해 사회적 합의와 안전망 구축이 뒤따르지 못할 경우, 유사한 갈등은 반복될 가능성이 높다는 지적이 나온다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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