대구시장 가상대결....김부겸 44% 대 이진숙 26%

김부겸 44% 대 주호영 16%

더불어민주당이 역대 최대 규모로 후보를 내세우며 '파란 바람'을 본격화한 가운데 민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 보수 진영 후보들을 상대로 우세를 보인다는 여론조사 결과가 나왔다.

대구 서문시장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국리서치가 KBS대구방송총국 의뢰로 지난 11일부터 13일까지 대구 지역 만 18세 이상 시민 1000명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 김 전 총리는 보수 후보 단일화를 가정한 양자 대결에서 경쟁 후보들을 큰 격차로 앞섰다.

'보수의 심장' 대구서 두 자릿수 이상 격차

이진숙 전 방송통신위원장과의 대결에서는 44% 대 26%, 주호영 국회부의장과의 가상 대결에서는 44% 대 16%로 각각 두 자릿수 이상 격차를 기록했다.

다만 '지지하는 사람이 없다'는 응답이 김 전 총리와 이 전 위원장의 대결에서 25%, 김 전 총리와 주 부의장의 대결에서 33%에 달해 부동층 규모도 적지 않은 것으로 분석된다.

다자 구도서도 선두

다자 대결 구도에서도 김 전 총리는 39~40%대 지지율로 선두를 유지했다. 국민의힘 후보로 가장 높은 지지율을 보인 추경호 전 원내대표를 가정할 경우 김 전 총리는 39%, 이 전 위원장은 16%, 추 전 원내대표는 11%, 주 부의장은 8%를 기록했다. 국민의힘 후보는 다자구도에서 추 전 원내대표일 때만 두 자릿수 지지를 얻었고, 다른 후보들은 1~3%에 그쳤다.

국민의힘 내부 경선 구도에서도 뚜렷한 선두 주자가 부각되지는 않았다. 후보 적합도 조사에서는 추경호 전 원내대표가 18%로 가장 높았고, 유영하 의원이 6%로 뒤를 이었다. 이어 윤재옥 의원과 이재만 전 동구청장이 각각 3%, 최은석 의원과 홍석준 전 의원이 각각 2%로 집계됐다.

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이번 조사의 응답률은 13.6%이며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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