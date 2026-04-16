화장품 3배 급증·중국산 62%

해외직구·구매대행 통해 유통

소비자원 "리콜 여부·안전 인증 확인해야"

온라인을 통한 해외 제품 구매가 매년 증가하는 가운데, 해외에서 안전성 문제로 리콜된 제품이 국내에 지속적으로 유통되고 있어 소비자 주의가 필요하다는 지적이 나온다.

한국소비자원은 지난해 미국·유럽 등에서 리콜된 제품의 국내 유통 현황을 모니터링한 결과, 총 1396건(재유통 570건 포함)에 대해 유통 차단 등 시정조치를 완료했다고 16일 밝혔다. 최근 3년간 해외 리콜 제품 시정조치 건수는 2023년 983건에서 2024년 1336건으로 늘어나는 등 증가세를 보이고 있다.

이 가운데 국내 유통이 처음 확인돼 시정조치(유통 차단, 표시 개선 등)가 이뤄진 건수는 826건으로, 전년(577건) 대비 43.2% 증가했다.

품목별로는 '가전·전자·통신기기'가 28.3%(234건)로 가장 많았고, 이어 '음식료품' 19.7%(163건), '화장품' 12.1%(100건) 순으로 나타났다. 특히 화장품은 전년 대비 3배 이상(244.8%) 급증했다. 해외 화장품 수요 증가와 함께 일부 유해물질이 포함된 제품의 국내 유입도 늘어난 영향으로 분석된다.

리콜 사유를 보면, 가전·전자·통신기기는 감전 위험 등 전기적 위해요인이 30.8%(72건)로 가장 많았고, 유해·화학물질 함유 27.4%(64건), 과열·발연·발화 등 화재 위험 22.2%(52건) 순이었다. 음식료품은 유해·알레르기 유발물질 함유가 68.7%(112건)로 대부분을 차지했다. 화장품은 유해·화학물질 함유가 62.0%(62건)로 가장 큰 비중을 보였다. 이어 미생물 오염 24.0%(24건), 성분 오표기 5.0%(5건) 등이 뒤를 이었다.

제조국이 확인된 536건을 살펴보면, 중국산이 62.0%(332건)로 가장 많았고 일본산 6.5%(35건), 미국산 5.6%(30건) 순이었다. 품목별로는 가전·전자·통신기기의 경우 중국산 비중이 96.5%로 압도적이었고, 음식료품은 일본산(33.3%), 화장품은 미국산(16.2%)이 상대적으로 높은 비중을 차지했다.

한국소비자원 관계자는 "해외 리콜 제품은 정식 수입 경로보다 오픈마켓이나 구매대행 사이트를 통해 유통되는 경우가 많다"며 "기존 판매처에서 차단된 제품이라도 다른 사업자나 유통 채널을 통해 재유통될 수 있어 지속적인 모니터링이 필요하다"고 말했다.

소비자원은 국내외 온라인 플랫폼 사업자와 '자율 제품안전협약'을 체결하고 상시 모니터링 체계를 운영 중이다. 그 결과 지난해 재유통 차단 건수는 570건으로, 전년 대비 비중이 16%포인트 감소한 것으로 나타났다.

올해는 범정부 협의기구인 '해외위해물품관리실무협의체' 참여기관을 확대하고, 온라인 플랫폼과의 협력을 강화해 모니터링 주기를 단축하는 등 대응을 강화할 계획이다.

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소비자원은 "해외직구나 구매대행을 통해 제품을 구매할 경우 소비자위해감시시스템 누리집 등을 통해 리콜 여부를 반드시 확인해야 한다"며 "해당 국가의 안전 인증 여부와 제품의 손상·오염 상태도 꼼꼼히 점검할 필요가 있다"고 당부했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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