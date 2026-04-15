우리 집은 '찐부자'일까?…상위 1% 들려면 ○○억 있어야

35억원부터 가구 순자산 1% 안에 들어

0.5%는 47.4억원, 0.1%는 97.1억원

순자산 1% 가구의 기준선은 34억8000만원인 것으로 나타났다. 상위 0.1% 부자는 커트라인이 97억원에 달했다. 1% 가구의 평균 순자산은 61억원이었다.

순자산 상위 0.5%는 47.4억원, 0.1%는 97.1억원부터

16일 NH투자증권의 '상위 1% 부자가구 보고서'에 따르면 작년 3월 기준 우리나라 상위 1%에 해당하는 가구의 순자산 기준선은 약 34억8000만원이었다. 35억원 이상은 있어야 가구당 순자산 상위 1% 안에 들 수 있다는 뜻이다. 0.5%의 커트라인은 47억4000만원이었고 0.1%는 97억1000만원에 달했다.

2024년에는 1% 커트라인이 33억원이었는데 1년 사이에 1억8000만원 증가했다. 같은 기간 상위 0.1% 가구의 순자산 기준선 은 86억7000만원에서 97억1000만원으로 12% 증가하며 높은 상승률을 기록했다.

김진웅 NH투자증권 100세시대연구소 연구위원은 "자산이 많을수록 증가 속도가 더 빨라지는 '부의 집중' 현상이 심화하고 있음을 알 수 있다"며 "금융자산 및 부동산 가격 상승의 영향이 자산 상위 계층에 더 크게 작용하기 때문에 여유 자산의 조기 확보가 부자로 가는 지름길임을 시사한다"고 말했다.

상위 1% 가구주의 평균연령은 63.1세이며, 이들은 약 61억원(60.8억원)의 평균 순자산을 보유했다. 부자들의 평균 연령이 높은 이유는 30년 이상 꾸준한 경제활동과 자산관리를 통해서만 이러한 자산을 축적할 수 있기 때문이라는 설명이다.

상위 1% 가구의 순자산 중간값은 약 47억원으로 이는 상위 0.5% 가구 기준선(47.4 억원)에 근접한 수치다. 김 연구위원은 "대략적으로 순자산이 50억~60억원인 가구면 부자라고 인정해도 무리가 없는 수준으로 볼 수 있겠다"고 밝혔다.

상위 1% 가구의 평균 가족구성원 수는 약 3명(2.84명)이었다. 이들은 4가구 중 3가구꼴(74.2%)로 수도권에 거주하고 있었다.

상위 1% 가구의 총자산 평균은 67.4억원

상위 1% 가구의 총자산(순자산+부채)은 평균 67억4000만원으로 전년(60.6억원) 대비 약 11% 증가했다. 자산구성 변화를 살펴보면 거주이외 부동산 비중이 2024년 55.7%에서 2025년 57.9%로 전체 자산에서 가장 큰 비중을 차지했다. 반면 금융자산 비중은 18.9%에서 15.3%로 감소, 상대적으로 축소되는 흐름을 보였다.

상위 1% 가구 소득 규모는 2억4395만원(2024년)에서 2억5772만원(2025년)으로 증가하며 전반적으로 확대됐다. 소득 구성비 변화를 살펴보면 근로소득 비중은 44.7%에서 44.4%로 소폭 하락했다. 재산소득 비중이 37.7%, 사업소득은 13.1%였다.

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상위 1% 가구 중 미은퇴가구의 은퇴준비 현황을 살펴보면 은퇴 연령 70세, 은퇴생활비로 최소 월 417만원, 적정 월 623만원을 희망했다. 이들 중 은퇴준비가 '아주 잘 되어있다'와 '잘 되어있다'는 합계 57.3%로 과반수를 넘고, '보통이다' 32.7%, '잘 되어있지 않다' 이하는 10%에 그쳤다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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