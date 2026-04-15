우원식 국회의장이 경북도지사 선거에 출사표를 던진 더불어민주당 오중기 예비후보의 후원회장을 맡기로 하면서, 보수의 심장부인 경북 지역 정가가 술렁이고 있다.

15일 오중기 예비후보 측에 따르면, 평소 '정치적 동지'로 두터운 신뢰를 쌓아온 우원식 국회의장이 오 후보의 승리를 위해 후원회장직을 수락했다. 이번 결정은 단순한 지원을 넘어, 이재명 정부와 발맞추어 경북의 해묵은 과제를 해결하고 '경북 대전환'을 이루겠다는 강력한 의지로 풀이된다.

오중기 민주당 경북도지사 예비후보 AD 원본보기 아이콘

우원식 국회의장은 보수의 성지로 불리는 경북 지역에서 민주주의 가치를 수호하고 내란 위기를 극복하는데 선두에 섰던 인물로 평가받는다. 그런 그가 오 후보의 후원회장을 맡게 된 것은 경북 지역 민주당 지지층 결집은 물론, 중도층 확산에도 큰 힘이 될 것으로 보인다.

지역 정계 관계자는 "입법부 수장인 국회의장이 특정 후보의 후원회장을 맡는 것은 이례적이면서도 그만큼 오 후보에 대한 당 차원의 무게감이 실렸다는 증거"라며 "이를 기점으로 민주당 소속 국회의원들의 전폭적인 지지와 성원이 경북으로 집중될 것"이라고 내다봤다.

우 의장의 합류로 경북 지역의 오랜 숙원사업 해결에도 청신호가 켜졌다. 국회의장이 직접 후원회장을 맡은 만큼, 향후 중앙정부 및 국회 차원의 예산 확보와 정책적 지원이 한층 탄력을 받을 것으로 기대된다.

특히 이번 행보는 대구시장 선거에 나선 김부겸 예비후보와의 시너지 효과도 겨냥하고 있다. 오중기-김부겸 두 후보가 손을 맞잡고 대구·경북 지역에서 거센 개혁의 바람을 일으킬 것이라는 확신이 당 내부에서 커지고 있다.

오중기 예비후보는 "정치적 동지인 우원식 의장님의 결단에 깊은 감사를 드린다" 며 "이재명 정부와 함께 경북을 다시 세우고, 도민들이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 반드시 이끌어내겠다"고 포부를 밝혔다.

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한편, 오중기 후보 캠프는 우원식 국회의장의 후원회장 수락을 기점으로 선거 조직을 재정비하고 본격적인 세몰이에 나설 계획이다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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