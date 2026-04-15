신한은행, 더존비즈온 '위하고'에 뱅크인 플랫폼 적용

신한은행은 더존비즈온의 ERP 플랫폼 '위하고(WEHAGO)'에 급여바로이체 기능을 새롭게 선보였다고 16일 밝혔다.

양사는 지난해 업무협약 체결 이후 더존비즈온 ERP에서 신한은행의 기업뱅킹 서비스를 이용할 수 있도록 협력을 이어왔다. 이번 서비스 적용은 협약의 첫 결과물이다.

신한은행의 '뱅크인 플랫폼' 서비스는 기업고객이 별도의 은행 기업 인터넷뱅킹에 접속하지 않고도 회계·물류·재고관리 등에 사용하는 ERP 시스템 내에서 계좌조회·급여이체·집금(여러 출처의 돈을 한 계좌로 모아 관리) 등 주요 금융업무를 처리할 수 있는 서비스다.

신한은행과 더존비즈온은 '위하고'에 신한은행 API 기반 '뱅크인 플랫폼'을 연계해 급여바로이체 기능을 우선 적용했다. 앞으로도 기업 고객의 업무 편의성을 높일 수 있는 다양한 기능을 순차적으로 확대해 나갈 예정이다. 아울러 '위하고'와 뱅크인 플랫폼을 이용하는 고객에게는 '위하고' 내 맞춤형 AI 서비스인 'ONE AI'를 3개월 간 무료로 지원하고, 신한은행 계좌에서 이체 수수료 면제 혜택도 제공한다.

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한편 신한은행의 '뱅크인 플랫폼' 서비스는 아이퀘스트(얼마에요)·핑거(파로스)·이지샵(장부관리) 등 중소기업 이용률이 높은 ERP 플랫폼에서도 제공되고 있다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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