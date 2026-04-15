포항시 2027년도 국가투자예산 확보 2차 보고회 개최

AI·연어양식·해양관광 등 미래 먹거리 핵심사업 대거 포함

"중앙부처·국회 협의 강화해 최종 예산 반영까지 사활"

포항시가 2027년도 국가투자예산 확보를 위한 전략을 구체화하며 지역 경제 활성화와 미래 신산업 육성에 박차를 가하고 있다.

시는 15일 시청 대회의실에서 장상길 포항시장 권한대행 주재로 '2027년도 국가투자예산 확보 제2차 추진상황 보고회'를 열고, 부처별 예산 편성 시기에 맞춘 맞춤형 국비 확보 전략을 점검했다.

포항시가 15일 시청 대회의실에서 ‘2027년도 국가투자예산 확보 제2차 추진상황 보고회’를 개최했다. 포항시 제공 AD 원본보기 아이콘

현재 포항시가 추진 중인 2027년도 국비 확보 대상 사업은 총 287건, 1조6631억원 규모다.

이 가운데 신규사업은 95건(2526억원), 계속사업은 192건(1조4105억원)이다.

주요 국가투자예산 사업으로는 ▲제조 특화 온디바이스 AI 기반 자율제조 실증 기반 구축 사업 ▲포항 연어양식 특화단지 확대 조성 사업 ▲복합 해양레저관광도시 조성 사업 등 미래 산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 프로젝트들이 대거 포함됐다.

시는 이번 보고회에서 중앙부처 협의 진행 상황을 점검하고, 본격적인 예산 심의 단계에서 발생할 수 있는 쟁점에 대비해 대응 논리를 보완하는 데 집중했다.

특히 영일만횡단대교 등 대형 SOC 사업과 이차전지·수소·바이오 등 전략산업 관련 사업의 정부 정책 부합성을 강조하며 건전한 재정 운용과 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 주요 국가투자예산 확보하겠다는 강한 의지를 보이고 있다.

시는 각 부처 예산안이 기획예산처로 넘어가는 시점까지 경상북도와 중앙부처, 국회를 수시로 방문해 사업의 타당성과 당위성을 적극 설명할 예정이다.

또한, 각 부처의 최신 업무계획과 공모사업 동향을 지속적으로 분석해 대응 전략을 지속 보완할 방침이다.

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장상길 포항시장 권한대행은 "국·도비 확보를 통한 공공 투자가 민생 안정의 든든한 마중물이 돼야 한다"며 "발굴된 사업을 실제 예산에 반영시켜야 하는 중요한 시기인 만큼 부서 간 긴밀한 협업을 바탕으로 치밀한 논리를 개발하고 끈질긴 부처 설득에 나서 최종 예산 반영까지 사활을 걸어달라"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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