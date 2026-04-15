15일 한은 총재 후보자 국회 인사청문회

신현송 한국은행 총재 후보자는 15일 "최근 몇 개월 동안 환율이 상당히 높은 수준으로 유지된 건 사실"이라며 "장외 파생상품 거래가 많아 꼬리가 몸통을 흔드는 현상이 나타난 것 같다"고 말했다.


신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.

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신 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 진성준 더불어민주당 의원의 고환율 우려 관련 질문에 이같이 답했다.

신 후보자는 "올해 3월과 같이 금융 제도 자체가 충격을 받아 큰 변화가 있을 땐 자본 흐름에 잡히지 않는 움직임을 통해 시장이 작동하는 면이 있다"며 "특히 선물환 시장이 아주 중요한 것 같다"고 짚었다.


그는 "이번뿐 아니라 지난해 4월 미국 상호관세 문제, 2년 전 엔 캐리 트레이드 청산 당시에도 장부상 자본 유출보다는 장외 파생상품을 통한 거래가 많이 있었는데 이번에도 한국에서의 역외차액결제선물환(NDF) 거래가 상당히 큰 몫을 한 것 같다"며 "꼬리가 몸통을 흔드는 현상도 가끔 나오는 것 같다"고 언급했다.

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신 후보자는 "원화 국제화를 추진하면서 역외 원화 결제 시스템을 구축하는 이유 중 하나가 이러한 금융제도 전반에 미치는 환율과 원화의 위상 관리 측면이 있다"고 말했다.


김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
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