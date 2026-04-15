부산항 국제전시컨벤션센터서 현장최고위

전재수 "부산 다시 뛰게 만들겠다"

정 대표, 전 후보에 파란 점퍼 직접 입혀

정청래 더불어민주당 대표는 15일 "6·3 지방선거는 부산 중흥을 위한 절호의 기회가 될 것"이라며 부산 개발과 관련해 전폭적인 지원을 약속했다. 전재수 민주당 부산시장 후보는 "부산을 다시 뛰게 만들겠다"고 말했다.

정 대표는 이날 부산항 국제전시컨벤션센터에서 진행된 현장최고위원회의에서 전 후보가 해양수산부 장관 재직 당시 해수부가 이전한 것을 거론하며 "이제 부산도 희망을 갖고 살아가게 됐다"며 "자조 섞인 말로 '노인과 바다'라는 가슴 아픈 말을 이제 종식하고 새로운 희망을 쏘아 올리는 부산이 되기 위해 민주당은 최선의 노력을 다하겠다"고 했다. 그는 가덕도 신공항에 대한 예산 투입과 HMM 부산 이전, 동남권 투자공사 설립 등 지역 개발 청사진을 언급하며 "다가오는 북극항로 시대에 부산은 세계 물류의 중심이 될 것"이라고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 15일 오전 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 부산 현장 최고위원회에서 전재수 부산시장 후보와 손을 맞잡고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전 후보는 부산 해양 관련 학과 등의 대입 경쟁률이 높아진 점과 신설 법인 숫자 증가 등을 소개하며 "부산의 미래와 희망이 어디에 있는지가 변화를 통해 보여주고 있다"고 했다. 그는 "부산시민들은 변화의 가능성을 발견하고 있다"며 "'정치를 잘하면 우리 아이들의 일자리가 늘겠구나', '경제가 살겠구나', '이제는 우리 부산도 변할 수 있겠구나' 하는 믿음을 부산시민들이 갖기 시작했다"고 했다. 이어 전 후보는 "대한민국은 서울 등 수도권과 부산을 중심으로 한 해양수도권 양 날개로 도약할 것"이라고 말했다.

최고위에 앞서 정 대표는 전 후보에게 민주당을 상징하는 파란색 점퍼를 입혀주기도 했다. 정 대표는 전 후보를 일컬어 "부산 중흥시대를 이끌, 부산갈매기도 좋아하는 진짜 부산 사나이라는 생각이 들었다"고 말했다.

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한편 정 대표와 전 후보는 이날 오후 부산 부전시장을 방문해 상인들의 의견을 청취한다. 이어 정 대표는 기장군으로 이동해 해조류 작업 현장을 체험한다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

부산=전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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