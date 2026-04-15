오염 배출원이 거의 없는 인천 도서지역의 초미세먼지가 바람을 따라 국외에서 유입됐을 가능성이 높다는 연구 결과가 나왔다.

인천연구원이 15일 발표한 '인천 도서지역 국외 초미세먼지 유입 특성 조사' 연구보고서에 따르면 인천 섬들은 인위적인 오염원의 영향을 받지 않는 장소를 의미하는 '국가배경지역'임에도 초미세먼지(PM-2.5) 연평균 농도가 대기환경기준(15㎍/㎥)을 지속해서 초과하는 것으로 나타났다.

이번 연구는 2018년부터 2024년까지 백령도, 연평도, 울도 등 국가배경농도측정망과 백령도 대기환경연구소 자료를 활용해 도서지역의 초미세먼지 발생 특성과 국외 유입 경로를 분석했다.

분석 결과 도서지역의 고농도 초미세먼지는 매년 1~3월에 집중적으로 발생했으며, 2023년 1월에는 백령도와 울도에서 각각 260㎍/㎥ 이상의 매우 높은 농도가 관측됐다.

특히 100㎍/㎥를 초과하는 고농도 사례는 대부분 북서 계열 바람을 따라 유입된 것으로 확인돼 국내 배출보다 국외 영향이 크게 작용했을 가능성이 높은 것으로 분석됐다. 초미세먼지 성분 분석에서는 질산염이 농도 증가의 주요 원인으로 조사됐고, 가을·겨울철에 그 비중이 더 커지는 경향을 보였다.

역궤적 모델과 중국 대기질 자료를 종합 분석한 결과에서는 고농도 사례 시 공기 흐름이 중국 네이멍구, 허베이, 산둥, 랴오닝 등 고농도 지역을 거쳐 인천 도서지역으로 이동한 것으로 추정됐다.

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박현영 인천연구원 부연구위원은 "인천 도서지역은 국외 초미세먼지 유입 특성을 파악할 수 있는 중요한 관측 거점"이라며 "인천은 바람의 흐름상 국외 영향이 큰 지역인 만큼 관련 국가와의 공동연구와 협력 플랫폼 구축이 필요하다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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