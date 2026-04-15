디지털 취약계층 간소화 모드 도입·가맹점 찾기 기능 개선

강원도 동해시는 지역경제 선순환에 기여하고 있는 동해페이의 이용 편의성을 높이고 시민 접근성을 강화하기 위해 동해페이 앱을 리뉴얼해 오는 4월 말 새롭게 선보일 예정이라고 15일 밝혔다.

동해페이 리뉴얼. 동해시 제공

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이번 리뉴얼은 ▲간소화 모드·큰글씨 기능 도입 등 접근성 강화 ▲가맹점 찾기 개선 등 기능 고도화 ▲정책지원금 안내 게시판 신설 ▲라벤더색 디자인 적용 등 사용자 중심 서비스 개선에 중점을 두고 추진된다.


동해페이는 지역 내 소비 촉진과 소상공인 지원에 기여하는 대표 지역화폐로, 지난해 말 기준 가맹점 수 4883개소, 회원 수 6만9473명, 발행액 811억800만원을 기록하는 등 높은 이용률을 보이고 있다.

또한 동해시는 동해페이 이용 활성화를 위해 미가맹점과 미사용자를 대상으로 다양한 혜택 홍보를 강화하고, 가맹점 가입 확대와 시민 참여를 지속적으로 유도하고 있다.

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동해시는 앞으로도 동해페이 활성화와 시민들이 더욱 편리하게 이용할 수 있는 환경 조성을 위해 기능 개선과 서비스 확대를 지속 추진해 나갈 계획이다.

동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
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