신규 트림 트레머 추가

에프엘오토코리아는 대형 스포츠유틸리티차(SUV) '2026 뉴 포드 익스플로러'를 출시한다고 15일 밝혔다.

에프엘오토코리아는 대형 스포츠유틸리티차(SUV) '2026 뉴 포드 익스플로러'를 출시한다고 15일 밝혔다. 에프엘오토코리아 AD 원본보기 아이콘

1990년 북미에서 처음 출시된 익스플로러는 현 6세대에 이르기까지 대형 SUV 시장을 선도해왔다. 국내에서는 1996년 2세대 모델로 첫 선을 보인 후, 수입 대형 SUV 전성기를 연 상징적인 모델로 자리매김했다. 국내 최초로 선보이는 트레머 트림은 3.0ℓ 에코부스트 V6엔진을 바탕으로 한 차원 높은 오프로드 성능을 구현하며 아웃도어의 경계를 넓힌다. 2.3ℓ 에코부스트 I-4 엔진을 탑재한 스테디셀러 ST-라인과 프리미엄 플래티넘으로 구성된다.

트레머는 강인함과 세련미를 동시에 갖췄다. 프론트 그릴과 휠에는 트레머 전용 일렉트릭 스파이스 컬러 포인트로 독특한 감성과 실용적인 이미지를 부각한다. 지상고를 약1인치 높여 접근각과 이탈각을 개선하고 언더바디 프로텍션을 더해, 경사로나 장애물이 많은 험로 구간에서도 안정적인 주행과 내구성을 확보했다. 18인치 올-터레인 타이어를 장착해 흔들림 없는 우수한 접지력을 보여주며, 전면의 보조 그릴 라이트는 어두운 환경에서도 전방 시야 확보를 돕는다.

ST-라인은 전면 블랙 메시 인서트 벌집 구조의 글로스 그릴로 모던함을, 21인치 알로이 휠과 퍼포먼스 브레이크, 붉은색 브레이크 캘리퍼로 역동성을 더했다. 플래티넘은 실버 바가 상단에 위치한 그릴, 20인치 휠, 배기구 디자인 등 디테일 요소로 고급스러운 미감을 완성했다.

이전 세대 대비 넓어진 1열 공간과 파노라믹 픽스드 글래스 루프가 개방감을 더해준다. 또 폴딩 가능한 3열 시트를 갖춰 상황에 따라 실내 공간을 유연하게 조정하도록 설계됐다. 트레머와 ST-라인은 2열 독립식 캡틴 시트를 적용한 6인승 구성으로 승하차 편의성과 쾌적함을 높였으며, 플래티넘은 2열 벤치 시트로 최대 7인까지 수용할 수 있다.

프리미엄 B&O 사운드 시스템은 어느 좌석에서나 입체적이고 풍부한 사운드를 들려준다. 트레머와 플래티넘에는 14개, ST-라인에는 10개의 고성능 스피커를 최적의 위치에 배치해 차내 공간을 밀도 높은 음향으로 가득 채운다.

포드 디지털 익스피리언스로 안정적인 커넥티비티 환경을 구현, 보다 편리하고 몰입감 있는 주행 경험을 제공한다. 12.3인치 LCD 디지털 클러스터는 주행 정보를 직관적으로 전달하며, 센터 콘솔의 13.2인치 LCD 터치스크린 디스플레이를 통해 차량의 주행 환경을 손쉽게 컨트롤할 수 있다.

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전 트림에 사륜구동 시스템과 6가지 주행 모드를 지원하는 지형 관리 시스템이 기본 사양으로 적용됐다. 지형 변화를 감지해 어떠한 노면 환경에서도 최적의 드라이빙 솔루션을 제공한다. 첨단 주행보조시스템 포드 코-파일럿360 어시스트 2.0은 사각지대 정보 시스템, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경보 시스템, 충돌 회피 조향 지원 등이 적용됐다. 가격은 트레머 8850만원, ST-라인 7750만원, 플래티넘 8450만원(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용)이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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