LH, 스위스프랑화 채권 1882억원 발행…국내 기업 최초 발행

1억 스위스프랑화 채권 발행

국내 기업 첫 발행 성과



한국토지주택공사(LH)는 스위스 금융시장에서 1억 스위스프랑화 채권(한화 약 1882억원) 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.

이번 발행은 올해 국내 기업 중 첫 발행 사례다. 중동 지역 위험 고조로 인한 글로벌 금융시장의 불확실성이 높음에도 불구하고 이뤄낸 성과라고 LH는 평가했다.

LH관계자는 "안정지향형 투자자 비중이 높은 스위스프랑 시장에서 일관된 시장 접근성과 높은 기업 신뢰도를 기반으로 LH 채권에 대한 해외 투자수요를 확보해 내 성공적으로 발행을 마쳤다"고 설명했다.

발행 확정 일자는 4월10일 자로 만기 3년에 발행금리는 3년물 미드 스왑금리(CHF Midswap) 대비 43bp를 가산한 수준이다. BNP파리바가 단독으로 주관했다.

LH는 유럽권 우량 신규 투자자 유치를 통한 다양한 통화 기반의 외화 조달 노력을 기울여 왔다. 지난해 11월에는 2013년 이후 12년 만에 한국계 비정책금융기관 중 최초로 유로화 공모발행(5억유로, 8500억)에 성공하기도 했다.

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오동근 LH 재무처장은 "앞으로도 LH는 안정적인 정책사업 추진 기반 확보를 위해 우량 신규 해외채권 투자자 유치 및 조달원 다변화 등을 적극 추진해 가겠다"고 말했다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



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