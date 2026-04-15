신혼부부용 미리내주택 195가구 규모



서울 전철 1호선 온수역세권에 195가구의 공공임대주택과 공공산후조리원을 갖춘 복합단지가 들어선다.

서울 전철1호선 온수역 인근에 들어서는 공공임대주택 조감도. 신혼부부용 공공임대인 '미리내주택'과 함께 공공산후조리원이 들어선다. 서울시 제공 AD 원본보기 아이콘

서울시는 14일 열린 제5차 건축위원회에서 이런 내용의 구로구 오류동 326-16 공동주택 건립사업 심의안을 통과시켰다고 15일 밝혔다.

사업 대상지는 온수역 남동쪽 일원 6241㎡ 규모의 한주물류센터 부지다. 이곳에는 지하 3층~지상 26층 연면적 3만2682㎡의 복합단지가 조성된다.

단지 내에는 신혼부부를 위한 공공임대주택 '미리내집' 195가구, 근린생활시설과 함께 공공기여를 통해 공공산후조리원도 들어설 예정이다. 주택은 전용면적별로 59㎡ 62가구, 73~74㎡ 133가구로 구성된다.

위원회는 심의에서 인근 온수역세권 활성화 사업과 연계한 보행 동선 계획으로 지역 간 연결성과 보행 편의성을 높이고, 단지 내·외부는 열린 단지로 생활 가로를 조성하도록 했다.

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특히 공공기여 방안으로 공공산후조리원을 도입해 미리내집 사업효과를 극대화하고 출산 인프라의 양극화 해소 등 지역 주민을 위한 시설 도입을 유도했다. 산후조리원은 지역주민의 접근성을 고려해 경인로와 인접한 위치에 배치하는 한편, 대지의 고저차를 활용한 설계로 개방감을 확보했다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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