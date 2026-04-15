부산 서구 남부민2동서 봉사활동

무학이 지역 취약계층 주거환경 개선을 위한 봉사활동을 펼쳤다.

무학은 부산시자원봉사센터와 함께 '2026년 기업협력 마을주거 개선 쿨루프 지원사업'을 실시했다고 14일 알렸다. 이번 사업은 부산 서구 남부민2동 일대에서 진행됐다.

무학 직원들이 부산시자원봉사센터와 함께 쿨루프 도장 작업을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

현장에 무학을 비롯해 에어부산, 부산신용보증재단, 해암문화재단, 주택도시보증공사, 국민연금공단 부산지역본부, 벡스코, 부산경제진흥원, 진에어, 에어서울, 조광페인트 등 지역 기업과 기관 임직원, 대학생 봉사단 등 200여명이 참여했다.

쿨루프 사업은 건물 옥상이나 지붕에 태양열 반사 효과가 있는 차열 페인트를 도포해 열 축적을 줄이고 실내 온도를 낮추는 주거환경 개선 활동이다. 폭염에 취약한 이웃의 여름철 생활 환경 개선과 온열질환 예방에 도움을 주고, 도시 열섬현상 완화에도 기여한다.

무학은 2014년부터 부산시자원봉사센터와 함께 해당 사업을 이어오고 있다. 올해로 13년째다.

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홍순환 무학 영업부문장 전무는 "이번 사업이 에너지 취약계층의 주거환경 개선에 도움이 되길 바란다"며 "지역 기업으로서 실질적인 변화를 만드는 나눔 활동을 지속하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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