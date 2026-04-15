캄파눌라 화분…고양꽃박람회 입장권 이벤트도

서울교통공사가 16일 오전 8시 광화문역에서 출근길 시민들에게 꽃 화분 1000개를 무료로 나눠준다. 나눔 장소는 5호선 광화문역 3번 출구 방면 대합실이며, 선착순으로 진행된다.

2025년 꽃 나눔 행사 모습. 서울교통공사 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 공사와 고양국제박람회재단이 함께 마련했다. 나눠주는 꽃은 감사와 따뜻한 사랑을 상징하는 '캄파눌라'로, 초롱꽃과에 속하며 주로 꽃꽂이에 활용된다. 공사는 바쁜 출근길 시민들에게 봄을 전하고 대중교통 이용을 유도하기 위해 행사를 기획했다.

이달 24일부터 5월 10일까지 열리는 '2026 고양국제꽃박람회' 관련 이벤트도 진행 중이다. 공사 누리집(www.seoulmetro.co.kr) '시민참여' 항목에서 응모하면 추첨을 통해 400명에게 입장권 2매씩을 증정한다. 응모 마감은 오늘(16일)이며, 당첨자는 내일 발표된다. 지하철 등 대중교통을 이용해 박람회를 찾으면 현장에서 입장권 구매 시 3000원을 할인받을 수 있다.

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나인호 서울교통공사 홍보실장은 "꽃 한 송이가 전하는 작은 따뜻한 마음처럼 시민들의 하루를 조금 더 밝게 만들어 주는 계기가 되길 바란다"며 "나들이 때도 친환경 교통수단인 지하철을 이용해 달라"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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