미 재무부, SNS서 "경제적 분노" 언급

크리스 라이트 에너지부 장관도

경제적 압박 위한 추가 수단 시사

미국이 이란 해상 전면 봉쇄로 전방위 압박에 나선 가운데 미 재무부가 이란산 원유 제재 면제 조치 기간을 연장하지 않는다고 14일(현지시간) 공표했다.

스콧 베선트 미 재무부 장관이 14일(현지시간) 워싱턴D.C.에서 열린 한 국제 금융 행사서 발언하고 있다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미 재무부는 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 "해상에 체류 중인 이란산 원유 판매를 한시적으로 허용해온 조치는 수일 내로 만료되며, 이는 갱신되지 않을 것"이라고 밝혔다. 이어 "이란에 대한 압박을 유지하기 위해 가능한 모든 수단을 동원할 것"이라고 덧붙였다.

그러면서 "재무부는 '경제적 분노(Economic Fury)'를 통해 이란에 대한 압박을 최대로 유지하며 공격적으로 움직이고 있다"며 "이란의 활동을 계속 지원하는 외국 금융기관에 대해 2차 제재를 부과할 준비가 돼 있다"고 경고 메시지를 보냈다. '경제적 분노'는 미국이 이란을 상대로 개시한 군사 작전명인 '장대한 분노(Epic Fury)'를 차용한 표현으로 보인다.

앞서 미 정부는 국제유가가 배럴당 100달러 이상으로 치솟는 등 상승압력이 거세지자 한 달간 이란과 러시아산 원유에 대한 제재를 일부 완화했다. 현재 예정된 시한인 이달 19일 이후에는 이를 종료하겠다는 뜻을 시사한 것으로 풀이된다. 미국은 지난 11일 만료된 해상 러시아산 원유 거래에 대한 면제 조치도 연장하지 않은 것으로 파악됐다.

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같은 날 크리스 라이트 미 에너지 장관도 미국이 이란에 대한 경제적 압박을 강화하기 위해 다른 수단들을 사용할 가능성을 시사했다. 그는 폭스뉴스에 해상 봉쇄가 "이 분쟁을 끝내기 위한 하나의 방법"이라면서도 "추가적인 경제적 압박 수단도 있을 수 있다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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