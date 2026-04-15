문체부, 장애인 생활체육 활성화 간담회…추경 102억원 활용 논의

문화체육관광부는 15일 오후 2시 국립세종도서관 대회의실에서 '장애인 생활체육 활성화를 위한 정책 간담회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 간담회에서는 2026년 제1차 추가경정예산 102억원을 활용해 장애인 생활체육 지원을 강화하기 위한 방안을 논의한다. 대한장애인체육회와 17개 시도 장애인체육회 관계자를 비롯해 지자체 장애인체육 담당 공무원 등 60여 명이 참석한다.

2026년 장애인체육 분야 추경 예산에는 장애인 스포츠강좌이용권 2만명 추가 지원(62억원), 장애인 유·청소년 스포츠 기반 구축(40억원) 2건이 반영됐다.

장애인 스포츠강좌이용권은 지자체와 연계(국비 70%·지방비 30%)되는 진행되는 사업이다. 문체부는 지자체 차원의 추경 예산이 신속히 편성될 수 있도록 적극적인 협조를 당부해 예산 부족으로 선정되지 못한 대기자들에게 즉시 혜택이 돌아갈 수 있도록 할 예정이다.

장애인 유·청소년을 위한 스포츠 기반 구축 예산은 처음으로 편성됐다. 문체부는 17개 시도와 함께 장애인 유·청소년 맞춤형 체육 환경을 조성할 계획이다. 반다비체육센터 등 체육시설에서는 수영·농구·배드민턴 등 종목별 프로그램을, 장애인복지관 등 지역사회 내 장애인 밀착 시설에서는 뉴스포츠 등 눈높이 맞춤형 프로그램 운영 등을 통해 장애 유·청소년의 규칙적인 운동 습관 형성을 돕는다.

문체부는 추경 예산 논의 외에도 장애 유형별·연령별 맞춤형 프로그램 개발, 반다비체육센터 등 체육시설 신규 건립 지원, 장애인 생활체육 지도자 배치 확대, 장애인 생활체육대회 지원 등 장애인 생활체육 전반에 대한 현장의 다양한 애로사항과 제안을 수렴하겠다고 밝혔다.

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임영아 문체부 체육협력관은 "이번 간담회는 정책 현장에 있는 시도 관계자의 목소리를 경청하기 위해 마련한 자리"라며 "장애인체육은 단순한 복지를 넘어 장애인의 건강하고 행복한 삶을 만드는 데 매우 중요한 요소인 만큼, 현장 의견을 바탕으로 장애인 유·청소년 등 수요자가 체감할 수 있는 실효성 있는 정책을 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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