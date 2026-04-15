부산교통공사·LG유플러스 협력… 연내 전 노선 5G 와이파이 구축

부산교통공사가 LG유플러스와 손잡고 부산도시철도 열차 내 와이파이 서비스를 5G 기반으로 전면 고도화한다.

부산교통공사는 기존 LTE 기반 열차 와이파이망을 5G로 전환하고, 3.5GHz 주파수 대역의 5G 백홀을 적용해 보다 빠르고 안정적인 무선인터넷 환경을 제공할 계획이라고 전했다.

출퇴근 시간대와 같이 이용객이 몰리는 상황에서도 접속 지연과 끊김 현상이 줄어들고, 영상 시청 등 대용량 데이터 이용이 한층 원활해질 것으로 기대된다.

이번 사업은 과학기술정보통신부와 이동통신 3사가 추진하는 대중교통 통신 서비스 품질 향상 정책과도 맞물려 추진된다. 현재 일부 열차에 5G 와이파이가 시범 적용 중이며, 연내 부산도시철도 전 노선으로 확대될 예정이다.

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LG유플러스 관계자는 "열차 와이파이의 5G 전환은 이동 중에도 안정적인 통신 환경을 제공하기 위한 품질 고도화 작업"이라며 "부산교통공사와 협력을 통해 시민이 체감할 수 있는 통신 품질 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.

이병진 부산교통공사 사장은 "5G 기반 와이파이 구축으로 도시철도 이용 중에도 빠르고 안정적인 통신 환경을 제공할 것"이라며 "앞으로도 디지털 기반 스마트 교통서비스를 확대해 시민의 교통·통신 복지 향상에 적극 나서겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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