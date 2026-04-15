외국인 인플루언서 120명 한국 '맛·멋·쉼' 체험…K컬처 세계 알린다

문화체육관광부는 국제방송교류재단과 함께 한국의 다채로운 매력을 세계에 알리는 '2026 맛·멋·쉼 오감만족 K-컬처' 사업을 추진한다고 15일 밝혔다.

주한 외국인 콘텐츠 창작자(인플루언서) 120여 명이 한국의 맛·멋·쉼을 경험하고 이를 누리소통망(SNS) 콘텐츠로 제작해 세계에 알리는 사업이다.

4월부터 11월까지 2박 3일 일정의 한국문화 체험행사 6회를 운영해 회차별로 참가자 20명을 모집한다.

첫 체험행사는 오는 17일 전주에서 시작한다. 참가자들은 나만의 비빔밥을 만들고 경기전과 한옥마을을 거닐며 전주의 멋을 느낀다. 5월에는 포천을 찾아 한탄강과 명성산에서 흥미진진한 야외 활동과 한국식 캠핑을 경험한다. 5월 말 보은 법주사에서는 산사 체험(템플스테이)하며 진정한 나를 찾는 시간을 보낸다. 이어 9월 안동·영주에서는 하회마을을 찾아 선유줄불놀이를 즐기며 옛 선비들의 풍류를 느껴본다. 10월 당진·서산에서는 서해 배낚시와 막걸리 만들기에 도전한다. 11월 고성·속초에서는 비무장지대(DMZ)와 통일전망대를 방문해 한반도의 분단 현실과 평화의 가치에 대해 생각해 보는 시간이 마련된다.

연간 행사 일정과 참가자 모집 관련 정보는 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

문체부는 또 한국문화의 다양한 매력을 탐험하고 발견하는 아리랑TV 특집 예능프로그램 2편(각 30분)을 별도로 제작해 하반기에 방송한다고 밝혔다. 주한 외국인이 출연해 재미있고 유쾌하게 한국문화를 소개할 예정이다.

문체부는 해외 매체와 전략적으로 협업해 전 세계 시청자와의 접점을 확대하겠다고 밝혔다. 태국 공영방송사(MCOT) 제작진이 체험행사에 참여해 한국문화를 소개하는 태국 현지 프로그램이 제작·방송될 예정이며 그 외 해외 방송사와의 협업 논의도 활발히 진행되고 있다고 설명했다.

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문체부 정책 담당자는 "이번 사업을 통해 전 세계인들이 K팝과 K드라마를 넘어 한국의 다채로운 지역 문화와 숨겨진 매력을 발견하길 바란다"며 "주한 외국인 콘텐츠 창작자들의 생생한 체험기와 해외 매체와의 협업은 K-컬처만의 특별함을 효과적으로 전달하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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