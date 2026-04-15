50~64세 신중년 130명 참여

농업·스피치·인문학·탄소중립 등

4개 대학 연계…6개 특화과정 운영

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 14일 동국대학교 바이오메디캠퍼스에서 '2026년 고양특례시 신중년캠퍼스' 상반기 과정 개강식을 진행했다.

이동환 고양특례시장이 지난 14일 동국대학교 바이오메디캠퍼스에서 '2026년 고양특례시 신중년캠퍼스' 상반기 과정 개강식에서 인사말을 하고 있다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

고양시 신중년캠퍼스는 인생의 2막을 준비하는 50~64세 신중년을 위해 관내 4개 대학과 연계해 기획한 평생교육 프로그램이다. 이번 개강식은 상반기 교육과정 참여자 130명을 대상으로 진행됐다.

이날 개강식에 참석한 이동환 시장은 축사를 통해 "미뤄뒀던 도전을 바로 실행으로 옮긴 신중년 여러분의 도전에 박수를 보낸다"며 "이번 과정이 자신을 돌아보고 새로운 가능성을 발견하는 소중한 시간이 되길 바란다"고 말했다.

올해 상반기 교육은 개강식이 포함된 공통과정 '신중년 건강 증진 솔루션'을 비롯해 6개의 특화과정으로 운영된다.

특화과정은 △농협대학교 - 도시농업텃밭 과정 △동국대학교 - 스피치 지도사 자격증 취득과정 △중부대학교 - 정리수납 전문가 과정, 자기 탐색을 위한 인문학 교실 △한국항공대학교 - 탄소중립 코디네이터 양성 과정, SW·AI 퍼실리테이터 양성 과정으로 구성됐다.

고양특례시(시장 이동환)가 지난 14일 동국대학교 바이오메디캠퍼스에서 '2026년 고양특례시 신중년캠퍼스' 상반기 과정 개강식을 진행하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

교육 참여자는 공통과정을 마친 후, 직접 선택한 특화과정을 해당 대학에서 이수하게 된다.

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한편, 고양시는 오는 8월까지 신중년캠퍼스 상반기 교육과정을 운영한 뒤, 하반기 과정의 참여자를 모집해 12월까지 운영할 계획이다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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