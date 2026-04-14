지난주 2위에서 세 계단 내려와…3주 연속 '톱 5'

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)의 신곡 '스윔(SWIM)'이 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'에서 3주 연속 톱 5에 진입했다.

미국 음악 전문 매체 빌보드는 14일 차트 예고 기사에서 '스윔'은 '핫 100'(4월18일자) 5위에 올랐다고 밝혔다. 지난주 2위에서 세 계단 내려왔다. 이 곡은 4월4일자 차트에서 1위로 진입한 이래 3주째 상위권을 지키고 있다.

'스윔'은 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)', '디지털 송 세일즈' 차트에서 나란히 3주 연속 1위를 차지했다. 수록곡 '보디 투 보디(Body to Body)'는 '글로벌 200' 7위에 올랐다. '글로벌(미국 제외)' 차트에서는 '보디 투 보디'(4위), '2.0'(5위), '훌리건(Hooligan)'(7위) 등 총 4곡이 '톱 10'에 이름을 올렸다.

메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서는 새 앨범 '아리랑(ARIRANG)'이 3주 연속 1위를 기록했다. 이는 한국 가수 최초이자 최장기간 정상을 지킨 기록이다. 그룹 앨범이 이 차트에서 3주 연속 1위에 오른 것은 2012년 이후 처음이다. '스윔'은 데일리 톱 송 글로벌'에서도 24일 연속 1위를 유지했다.

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유럽과 오세아니아 등 세계 주요 차트에서도 상위권에 안착했다. 독일 공식 음악 차트 '톱 100 앨범' 1위를 탈환했으며, 영국 오피셜 차트 '오피셜 앨범 톱 100'에서는 5위를 기록해 3주째 안착했다. 프랑스음반협회(SNEP)와 호주 ARIA 차트에서도 각각 2위에 올랐다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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