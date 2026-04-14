자생의료재단, 보훈 콘텐츠 공모전 시상식 개최

'K-영웅' 주제 공모전…19점 수상작 선정

자생의료재단이 보훈 콘텐츠 공모전 시상식을 열고 국가유공자 관련 창작물을 시상했다.

자생의료재단은 13일 경기 성남시 자생메디바이오센터에서 '2026 보훈 콘텐츠 공모전' 시상식을 개최했다고 14일 밝혔다.

이번 공모전은 '국경을 넘어 함께한 K-영웅'을 주제로 독립운동, 6·25전쟁, 해외 지원 등 국가를 위해 헌신한 인물들의 이야기를 예술 작품으로 표현하는 데 초점을 맞췄다.

지난해 11월부터 올해 1월까지 약 150여 점이 접수됐으며 이 가운데 19점이 수상작으로 선정됐다. 심사는 주제 적합성, 창의성 등을 기준으로 3차에 걸쳐 진행됐다.

대상은 이유진 씨의 '여명'이 차지했다. 해당 작품은 안중근, 유관순, 김구 등 역사적 인물과 전쟁 참여 인물을 하나의 서사로 구성한 점이 평가받았다.

금상은 김미영 씨, 은상은 정영목 씨와 공영석 씨, 이지훈 씨가 각각 수상했다. 이 밖에 동상과 장려상 수상자도 선정됐다. 총 상금은 3000만원 규모로 대상 수상자에게는 1000만원이 수여됐다.

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재단은 국가유공자 및 유가족 대상 의료·생활 지원 사업을 이어가고 있으며, 보훈 관련 사회공헌 활동을 지속하고 있다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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